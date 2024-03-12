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Известны подробности атаки беспилотника на гуманитарный конвой из Башкирии

Подвергшийся атаке беспилотника депутат из Башкирии рассказал о случившемся

12 марта 2024, 08:21
Фото: Фарит Гумеров/ VK.com

Известны подробности атаки беспилотника на гуманитарный конвой из Башкирии

По словам Фарита Гумерова, нападение на конвой произошло еще 8 марта — избежать трагедии удалось лишь благодаря большой скорости автомобиля. В эксклюзивном интервью Mkset он рассказал подробности произошедшего.

Гуманитарный конвой из Башкирии попал под атаку беспилотника под Донецком. В одной из машин в момент налета дрона находился депутат регионального Госсобрания Фарит Гумеров.

— В тот день, 8 марта, было предупреждение о высокой активности беспилотников, но нам было необходимо доставить груз, поэтому мы выдвинулись в путь. По совету военных, ехали на предельной для грузовика скорости. Недалеко от Макеевки и было совершено нападение, — рассказывает Гумеров.
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Как выяснилось позже, конвой атаковал квадракоптер-камикадзе. Предположительно оператор целился в кабину водителя, но промахнулся и попал в верхнюю балку полуприцепа.

— Облако осколков накрыло площадку между кабиной и полуприцепом. Посекло тент фуры, груз и самое главное технические детали грузовика: насос гидроусилителя руля, гидравлические шланги и тормозные трубки. Колеса фуры заблокировались автоматически, — вспоминает депутат.
Момент перегрузки груза из фуры в военный УралМомент перегрузки груза из фуры в военный Урал
Момент перегрузки груза из фуры в военный Урал
Фото: Фарит Гумеров

Продолжить путь гуманитарный конвой смог только после наступления темноты. Как сообщил ранее спикер регионального парламента Константин Толкачев, к месту атаки выехали российские военные. Груз в конце концов перевезли на другой машине и доставили до пункта назначения.

— На помощь к нам приехали наши земляки, которые находятся в зоне СВО. Ночью мы перегрузили груз в другую машину, нашли механика и днем, 9 марта, нам удалось разблокировать колеса и оттащить автомобиль сначала в Макеевку, потом в город Красный луч на ремонтную базу. Водитель также занимается машиной и на этой неделе вернется уже в Уфу, — говорит Гумеров.
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