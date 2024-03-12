Здание кинотеатра «Победа» в Уфе отремонтирует ООО «Альбит»

Отметим, что ООО «Альбит» уже не в первый раз получает крупные госзаказы. Так, ранее компания проводила ремонт уфимского сада Аксакова. Стоимость контракта составила 241 млн рублей. Также компания получила занималась ремонтом здания МВД на Гостином дворе. За 80 млн рублей исполнитель должен отремонтировать кровлю, заменить ветхие участки крыши и водосточной системы, а также отреставрировать фасады, восстановить штукатурку и обработать особым биологическим составом стены в местах поражения.