Здание кинотеатра «Победа» в Уфе отремонтирует ООО «Альбит»

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Подрядчиком ремонтных работ в здании признанного памятником истории и культуры кинотеатра «Победа» в Уфе станет компания «Альбит». Стоимость выполнения работ, согласно информации на сайте госзакупок, составит 235 млн рублей. Финансирование обеспечат из средств городского бюджета.
Срок выполнения работ ограничен: все должно быть закончено до конца лета 2025 года, и на проведенный ремонт будет распространяться гарантия сроком на пять лет.
В рамках комплексного ремонта здания планируется провести замену дверей, окон, полов, а также электромонтажные работы, ремонт систем отопления, вентиляции, водоснабжения и др. Экстерьер памятника также отремонтируют. В частности, планируется обновить его фасад и внешние декоративные элементы.
Отметим, что ООО «Альбит» уже не в первый раз получает крупные госзаказы. Так, ранее компания проводила ремонт уфимского сада Аксакова. Стоимость контракта составила 241 млн рублей. Также компания получила занималась ремонтом здания МВД на Гостином дворе. За 80 млн рублей исполнитель должен отремонтировать кровлю, заменить ветхие участки крыши и водосточной системы, а также отреставрировать фасады, восстановить штукатурку и обработать особым биологическим составом стены в местах поражения.