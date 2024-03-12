mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Здание старейшего кинотеатра Уфы отремонтируют за 235 млн рублей

Здание кинотеатра «Победа» в Уфе отремонтирует ООО «Альбит»

12 марта 2024, 09:25
Фото: Яндекс Карты

Здание старейшего кинотеатра Уфы отремонтируют за 235 млн рублей

Администрация Уфы подвела итоги конкурса на поиск подрядчика для выполнения ремонтных работ.

Подрядчиком ремонтных работ в здании признанного памятником истории и культуры кинотеатра «Победа» в Уфе станет компания «Альбит». Стоимость выполнения работ, согласно информации на сайте госзакупок, составит 235 млн рублей. Финансирование обеспечат из средств городского бюджета.

Срок выполнения работ ограничен: все должно быть закончено до конца лета 2025 года, и на проведенный ремонт будет распространяться гарантия сроком на пять лет.

Бывший кинотеатр «Победа» в Уфе реконструируют: раскрыты детали
Узнать подробнее

В рамках комплексного ремонта здания планируется провести замену дверей, окон, полов, а также электромонтажные работы, ремонт систем отопления, вентиляции, водоснабжения и др. Экстерьер памятника также отремонтируют. В частности, планируется обновить его фасад и внешние декоративные элементы.

Отметим, что ООО «Альбит» уже не в первый раз получает крупные госзаказы. Так, ранее компания проводила ремонт уфимского сада Аксакова. Стоимость контракта составила 241 млн рублей. Также компания получила занималась ремонтом здания МВД на Гостином дворе. За 80 млн рублей исполнитель должен отремонтировать кровлю, заменить ветхие участки крыши и водосточной системы, а также отреставрировать фасады, восстановить штукатурку и обработать особым биологическим составом стены в местах поражения.

Скульптуры и вигвамы: смотрим на сад Аксакова в Уфе после реконструкции
Узнать подробнее
«Победа» за нами: как будет выглядеть старейший кинотеатр Уфы после ремонта
Узнать подробнее
#Общество#Город#Кино#Госзакупки#Памятник архитектуры#Администрация#Азамат Нухов
Подпишитесь
Подвергшийся атаке беспилотника депутат из Башкирии рассказал о случившемся
Сегодня, 08:21
Гуманитарный конвой из Башкирии попал под атаку беспилотника
Сегодня, 07:10
Уфимца посадили за брошенный в полицейского стул
Сегодня, 05:10
В Башкирии участники СВО смогут не платить транспортный налог
Сегодня, 04:58
В Башкирии ожидается потепление до плюсовой температуры
Сегодня, 03:25
Жителям Башкирии дадут выходной посреди недели
Сегодня, 04:16