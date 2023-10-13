Скульптуры и вигвамы: смотрим на сад Аксакова в Уфе после реконструкции

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Несмотря на свое расположение в самом центре города (всего в нескольких минутах ходьбы отсюда Гостиный двор, здание Курултая и Советская площадь), сад все равно остается уединённым и будто нелюдимым. Однако в этом году власти решили изменить ситуацию и реконструировать место: модернизировать и разделить на тематические зоны.
По данным мэрии Уфы, благоустройство сада было проведено по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Объем финансирования составил 243 млн рублей. Подчеркивается, что 234,9 млн из них — средства федерального бюджета. Ранее среди уфимцев проводился опрос о том, какой из городских объектов те хотели бы обновить. В опросе, проходившем с 15 апреля по 30 мая, лидером стал именно сад Аксакова — за него проголосовали свыше 12500 человек.
Пожалуй, наиболее оживленные дискуссии среди горожан вызвала новость о том, что власти намерены снести арку у главного входа в сад. Как пояснил глава республики Радий Хабиров, конструкция ввиду своей хрупкости может обрушиться в любой момент.
— Красиво, конечно. Надо сохранить. Но все стойки пошли, как говорится, и детей нельзя пускать — крен большой. Это все может в любой момент упасть. Это надо сносить, но сносить и восстанавливать один в один — из натурального камня такой объект, — высказался Хабиров.
Несмотря на опасения уфимцев, радикальных изменений входная группа все же не претерпела. Арка сменила свой цвет — с бледно-зеленого на розовато-бежевый а-ля «пыльная роза». Колонны теперь обрамляет барельеф с геометрическим орнаментом в духе знаменитого меандра, а венчают их все те же капители композитного ордера, что и раньше.
Реставраторам удалось сохранить также и другие декоративные элементы, в числе которых, к примеру, выступающий над аркой полукруглый фронтон с флоральным барельефом и боковые рокайли — элементы орнамента.
Как удалось заметить корреспонденту Mkset, жители города не только с интересом рассматривали декор арки, но также и с радостью фотографировались на её фоне. До этого арка, кажется, не вызывала среди горожан столь живого интереса и будто сливалась с окружающей её зеленью.
По правую руку от стелы на деревянных ступенях расположились два небольших павильона с красной крышей — кофейня и закусочная. Чуть далее от них литературная гостиная — «Читальный дом» как напоминание об основном роде деятельности Аксакова. Сравнительно небольшое здание со все той же бордово-красной внешней отделкой и застекленное панорамными окнами. Стоит отметить, что в саду после реконструкции вообще появилось много оттенков бордового и красного, будто своеобразная отсылка к одному из главных произведений Аксакова — «Аленький цветочек». Однако есть в саду и гораздо более прямые цитаты из творчества писателя.
К примеру, небольшие памятники обитателям леса — птицам, о которых Аксаков подробно рассказывал на страницах своих «Записок ружейного охотника…» и других произведений.
Всего их семь: глухарь, кулик-сорока, горлица, куропатка, чибис, журавль и морская ласточка. В этом будто проглядывается неплохая возможность устроить детям во время прогулки беглый экскурс в орнитологию. Хотя… едва ли детей по-настоящему увлечет разглядывание памятников на фоне того, что ждет их впереди.
Детская площадка в саду неминуемо вызывает восторг у маленьких посетителей. Корреспонденту Mkset удалось стать свидетелем сцен, когда дети, забыв напрочь обо всем, что занимало их секунду назад, устремлялись в сторону качелей и горок, попутно роняя на вымощенную свежей плиткой землю перчатки с рюкзачками.
Игровая зона в саду растянулась на несколько сотен метров. На разноцветном ковре из резиновой плитки расположились разнообразные качели, батуты и детские тренажеры. К слову, почти все аттракционы на площадке выполнены в «эко-стиле». Массивные бревенчатые конструкции сразу добавляют саду плюс несколько баллов за аутентичность.
Звезда площадки — это огромный детский городок, напоминающий два вигвама, сообщающихся сетчатой перепонкой и пронизанных металлической трубой-горкой, откуда то и дело выскакивают один за другим дети в цветастых комбинезонах и с довольными улыбками. Их родители, спешащие скорее запечатлеть радостный момент на камеру, сидят вдоль площадки на деревянных скамейках. Привычные их разговоры меж тем время от времени нарушает раздающийся неподалеку скрежет колес.
Сравнивать с тем, что было на этом месте раньше, конечно, непросто. Сад изначально по своему назначению отличается от привычного парка: его удел — умиротворяющие прогулки на фоне деревьев. Здешний пейзаж тех дней, кажется, идеально бы дополнил меланхоличные размышления, в которые углубляешься, оставшись наедине с собой.
Как было заявлено ранее, сад планируется разделить на несколько зон, в числе которых — скейт-парк. Оборудованный специально для выполнения трюков на скейте и BMX он, кажется, еще не обрел славы среди подростков и опытных экстремалов. Однако дети на своих маленьких самокатах уже успели обкатать новое бетонное покрытие, не рискуя, однако, взбираться на рампы.
В течение многих лет традиционным спотом для встреч скейтеров в Уфе оставалась площадка перед Домом профсоюзов. Остается только гадать, обретет ли новый скейт-парк ту же популярность.
Но не всё в саду предназначается лишь для активной молодежи — по другую сторону от скейт-парка появились сцена и амфитеатр, которые из-за осенних холодов сейчас ожидаемо пустуют. Под узорчатым настилом в несколько рядов протянулись места для зрителей.
Сцена же напоминает перевернутую квадратную скобку, подсвеченную изнутри холодными софитами. Тут нельзя не отметить её сходства с аркой — не парадной, с улицы Пушкина, а с Новомостовой. Дизайнеры будто в какой-то момент выдохлись и подумали: если неплохо смотрится здесь, то, может, и туда впишется.
Отметим, что судьба входной группы со стороны Новомостовой заботила уфимцев куда меньше, чем главный вход со стороны Пушкина. Там всегда было скромнее: простая литая ограда проигрывала хоть и изъеденным трещинам, но все же колоннам у главного входа.
В самом сердце сада располагается пруд — небольшой водоем вытянутой формы, обрамленный с одной стороны гранитными ступеньками, а с другой — невысоким отвесным бережком. Именно на этом пруду часто можно было заметить лебедей — один из символов сада. Увы, но, кажется, рабочие их спугнули — изящных белых птиц сегодня заменяли две скромных серых утки. Хотя ранее появилась информация, что лебеди все же вернулись на этот водоем.
Территория вокруг пруда изрядно изменилась за месяцы реконструкции. Сам пруд, вероятно, очистили. Если ранее стоялая вода в нем была похожа на утрамбованное прошлогодними листьями желе, то сейчас в ней без труда можно увидеть очертания многоэтажек напротив. На одной из них, к слову, появился красочный мурал — башкирская пчела в закатном небе.
Совершать прогулки близ воды стало удобнее, а по левую сторону пруда, на склоне, ранее напоминавшем грязный овраг, и вовсе появился небольшой амфитеатр. Тут же расположился он — главный символ всего литературного наследия Сергея Аксакова — аленький цветочек.
Раньше он представлял из себя огромный ярко-красный бутон из листьев металла на тонком стебле. Сейчас же цветок заметно уменьшился в размере. По задумке автора, он, вероятно, должен испускать сияние, как это было показано в одноименном мультфильме Льва Атаманова.
Сад вновь открыл свои двери для гостей всего день назад. Очевидно, что жителям города еще понадобится время, чтобы составить мнение о том, прошла его реконструкция удачно или нет.
Однако, несмотря на будни, рабочее время и даже мрачную октябрьскую погоду, сад был полон людей. Школьники, мамы с детьми, пенсионеры — все с интересом разглядывали новые скульптуры, вели принужденные беседы и бросали уткам мелкие ломтики белого хлеба. Идиллия.