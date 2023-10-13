Скульптуры и вигвамы: смотрим на сад Аксакова в Уфе после реконструкции

По правую руку от стелы на деревянных ступенях расположились два небольших павильона с красной крышей — кофейня и закусочная. Чуть далее от них литературная гостиная — «Читальный дом» как напоминание об основном роде деятельности Аксакова. Сравнительно небольшое здание со все той же бордово-красной внешней отделкой и застекленное панорамными окнами. Стоит отметить, что в саду после реконструкции вообще появилось много оттенков бордового и красного, будто своеобразная отсылка к одному из главных произведений Аксакова — «Аленький цветочек». Однако есть в саду и гораздо более прямые цитаты из творчества писателя.