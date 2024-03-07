В Уфимских магазинах появился шоколад с изображение главы региона и его сына

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Шоколад даже имеет свое собственное название, на обертке написано «Атай» с башкирского языка это переводится как «Отец». Заместитель директора регионального Центра развития туризма Артур Идельбаев сообщил телеканалу ЮТВ, что изготавливают сладкое изделие в Стерлитамаке из какао-бобов закупленных в Венесуэлле.
Ряд специалистов отмечает, что это отличный маркетинговый ход для повышения узнаваемости республики за ее пределами. Такой шоколад будет продаваться в различных туристических центрах, и каждый гость региона сможет увезти с собой необычный сувенир.