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Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

В Уфе начали продавать шоколад с изображением Радия Хабирова

В Уфимских магазинах появился шоколад с изображение главы региона и его сына

7 марта 2024, 09:42
Фото: utv.ru

В Уфе начали продавать шоколад с изображением Радия Хабирова

Шоколадная плитка весом 38 грамм стоит около двухсот рублей. На обертке изображено фото главы Башкортостана Радия Хабирова, он обнимает своего младшего сына Тимера.

Шоколад даже имеет свое собственное название, на обертке написано «Атай» с башкирского языка это переводится как «Отец». Заместитель директора регионального Центра развития туризма Артур Идельбаев сообщил телеканалу ЮТВ, что изготавливают сладкое изделие в Стерлитамаке из какао-бобов закупленных в Венесуэлле.

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Ряд специалистов отмечает, что это отличный маркетинговый ход для повышения узнаваемости республики за ее пределами. Такой шоколад будет продаваться в различных туристических центрах, и каждый гость региона сможет увезти с собой необычный сувенир.

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#Уфа
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