Шутка про Хабирова стоила школьникам участия в конкурсе КВН

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Выступление на фестивале КВН в Уфе закончилось дисквалифицикацией для команды «Барыбер» из Абзелиловского района республики.
Как сообщается в официальном заявлении Башкирской открытой лиги КВН, решение о дисквалификации команды было принято в связи с «грубым нарушением регламента игр РОО РБ „Башкирская открытая лига КВН“ и несоблюдением общепринятых моральных и этических норм».
Фрагмент выступления команды опубликовал тг-канал «Однажды в Башкирии». Как следует из видео, участники «Барыбер» пошутили на тему шоколада«Атай». На обертке, представленных ранее шоколадных плиток, напечатано фото главы Башкирии Радия Хабирова с сыном.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился к организатором игр. По их словам, претензия к школьникам заключается не в шутке о главе республики, а якобы из-за того, что те выступали с несогласованным материалом.
— Они [участники «Барыбер»] выступили не с тем, с чем репетировали, — заявили организаторы.
Напомним, шоколад с фото Радия Хабирова на обертке представили накануне 8 марта. Заместитель директора регионального Центра развития туризма Артур Идельбаев заявил, что шоколад изготавливается в Стерлитамаке из какао-бобов из Венесуэлы.