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Участников команды КВН Башкирии дисквалифицировали после шутки о Хабирове

Шутка про Хабирова стоила школьникам участия в конкурсе КВН

12 марта 2024, 11:10
Фото: 1MI

Участников команды КВН Башкирии дисквалифицировали после шутки о Хабирове

В раках выступления школьники пошутили про шоколад с фото Радия Хабирова и его сына на обертке.

Выступление на фестивале КВН в Уфе закончилось дисквалифицикацией для команды «Барыбер» из Абзелиловского района республики.

Как сообщается в официальном заявлении Башкирской открытой лиги КВН, решение о дисквалификации команды было принято в связи с «грубым нарушением регламента игр РОО РБ „Башкирская открытая лига КВН“ и несоблюдением общепринятых моральных и этических норм».

Видео: «Однажды в Башкирии"/ Telegram

Фрагмент выступления команды опубликовал тг-канал «Однажды в Башкирии». Как следует из видео, участники «Барыбер» пошутили на тему шоколада«Атай». На обертке, представленных ранее шоколадных плиток, напечатано фото главы Башкирии Радия Хабирова с сыном.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился к организатором игр. По их словам, претензия к школьникам заключается не в шутке о главе республики, а якобы из-за того, что те выступали с несогласованным материалом.

— Они [участники «Барыбер»] выступили не с тем, с чем репетировали, — заявили организаторы.

Напомним, шоколад с фото Радия Хабирова на обертке представили накануне 8 марта. Заместитель директора регионального Центра развития туризма Артур Идельбаев заявил, что шоколад изготавливается в Стерлитамаке из какао-бобов из Венесуэлы.

#Общество#Город#Культура#Видео#Новости Башкирии#Хабиров#Квн#Азамат Нухов
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