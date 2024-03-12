Гуманитарный конвой из Башкирии попал под атаку беспилотника

Со слов Толкачева, инцидент произошел под Донецком. Удар пришелся в кабину, позади водителя, однако грузовик двигался на высокой скорости, поэтому после детонации машину лишь посекло осколками. В результате никто не пострадал, но транспортному средству теперь требуется ремонт.