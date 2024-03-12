Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Гуманитарный конвой из Башкирии попал под атаку беспилотника. Об этом сообщил в соцсетях спикер парламента региона Константин Толкачева. Известно, что в одной из машин в момент налета дрона находился депутат Госсобрания -Курултая Башкирии Фарит Гумеров.
Со слов Толкачева, инцидент произошел под Донецком. Удар пришелся в кабину, позади водителя, однако грузовик двигался на высокой скорости, поэтому после детонации машину лишь посекло осколками. В результате никто не пострадал, но транспортному средству теперь требуется ремонт.
Спикер также сообщил, что к месту атаки выехали российские военные, в числе которых уехавший служить в зону спецоперации депутат Алексей Локотченко. Груз в конце концов перевезли на другой машине и доставили до пункта назначения.