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Дрон атаковал гуманитарный конвой из Башкирии

Гуманитарный конвой из Башкирии попал под атаку беспилотника

12 марта 2024, 07:10
Фото: Vk/Константин Толкачев

Дрон атаковал гуманитарный конвой из Башкирии

БПЛА налетел на фуру с грузом под Донецком.

Гуманитарный конвой из Башкирии попал под атаку беспилотника. Об этом сообщил в соцсетях спикер парламента региона Константин Толкачева. Известно, что в одной из машин в момент налета дрона находился депутат Госсобрания -Курултая Башкирии Фарит Гумеров.

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Со слов Толкачева, инцидент произошел под Донецком. Удар пришелся в кабину, позади водителя, однако грузовик двигался на высокой скорости, поэтому после детонации машину лишь посекло осколками. В результате никто не пострадал, но транспортному средству теперь требуется ремонт.

Спикер также сообщил, что к месту атаки выехали российские военные, в числе которых уехавший служить в зону спецоперации депутат Алексей Локотченко. Груз в конце концов перевезли на другой машине и доставили до пункта назначения.

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#Происшествия#Уфа#СВО
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