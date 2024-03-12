mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

В Башкирии жители поселка высказались против открытия кафе известной сети

Жители поселка в Башкирии взбунтовались против известного кафе

12 марта 2024, 04:07
Фото: 1MI

В Башкирии жители поселка высказались против открытия кафе известной сети

Новость о том, что в Чишмах может вскоре появится новое заведение общепита вызвала неоднозначную реакцию среди местных жителей. Одни увидели в этом злой умысел властей, другие — шаг к развитию населенного пункта.

Жителей Чишмов возмутила новость о появлении в городе новой точки общепита. Предположительно участок на одной из улиц города был отдан под строительство кафе сети «Пышка».

Сельчане, в частности, недоумевают, к чему им еще одно заведение общественного питания. Так, оживленная дискуссия разгорелась в одной из городских групп в социальных сетях.

«Интересно, почему здесь разрешили построить Пышку? Зачем нам она? Или деньги решают все?» — написал автор поста.«Интересно, почему здесь разрешили построить Пышку? Зачем нам она? Или деньги решают все?» — написал автор поста.
«Интересно, почему здесь разрешили построить Пышку? Зачем нам она? Или деньги решают все?» — написал автор поста.
Фото: Подслушано Чишмы/ VK.com
— Жалко что Чишмы превращаются из края родников в посёлок магазинов. Куда смотрит администрация. Лучше для детей что нибудь построили. Новый дом творчества, — предлагает Елена Е.

— Магазин напротив магазина. Не Чишмы, а сплошной магазинный район, — Егор С.

— Была парковка и нет ее, столько машин там было и куда они теперь. Да, лакомое место кому то досталось. Вместо сквера например в честь Егорова будет очередной магазин. Самое интересное никто не одобряет эту постройку, — пишет Радик Р.

— Магазин на магазине, бесит уже, — Светлана А.

— Дома не строятся, из производств — пара заводов… Обидно за поселок, — Римма Г.
По словам местной жительницы, ранее около данного участка были замечены люди с камерами.По словам местной жительницы, ранее около данного участка были замечены люди с камерами.
По словам местной жительницы, ранее около данного участка были замечены люди с камерами.
Фото: Подслушано Чишмы/ VK.com

Некоторые к появлению кафе отнеслись нейтрально, однако посчитали, что для него выбрали неудачное место.

— Мне кажется не удачное место для постройки, там всегда движуха… Парконуть машину не где будет, — написала Фарида Д.

Многие пользователи сошлись во мнении, что перед началом строительства новых объектов администрация должна проводить публичные слушания, а далее действовать с учетом мнения граждан.

Все делается с вашего молчаливого согласия. По закону должны быть слушания, но глава по своей прихоти их отменил. Делайте выводы, — пишет Исайа Т.

Нашлись и те, кто одобрительно отнесся к появлению нового бистро, увидев в этом перспективу появления новых рабочих мест.

— Да хорош бредить, вечно пустая парковка была, а так новое здание, новые магазины, новые рабочие места, — говорит Рустам Х.

— Очень хорошо, что в прекрасном месте под названием Чишмы строится магазин Пышка. Люди не только будут вкусно кушать выпечку и тортики, но и найдется рабочее место для селян, — Гульнара С.
Мнения граждан о новом кафе разделились.Мнения граждан о новом кафе разделились.
Мнения граждан о новом кафе разделились.
Фото: Подслушано Чишмы/ VK.com

Аналогичного мнения придерживается журналист Шамиль Валеев, прокомментировавший запись.

— Чем больше предприятий работает в посёлке, тем больше налогов собирается, тем больше рабочих мест и больше услуг оказывается. А в Чишмах уже машину поставить негде, да? — задал Валеев вопрос чишминцам.

С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в администрацию Чишминского района. Мы опубликуем комментарий сразу после получения.

#Общество#Бизнес#Новости Башкирии#Администрация#Азамат Нухов#Кафе#Рестораны#Общепит#Чишминский район
Подпишитесь
Жителям Башкирии дадут выходной посреди недели
Сегодня, 04:16
Уфимец погиб в зоне СВО перед Днем защитника Отечества
Вчера, 16:56
Жительница Башкирии сгорела в собственном доме
Сегодня, 03:44
В Башкирии ожидается потепление до плюсовой температуры
Сегодня, 03:25
Стая бродячих собак растерзала котенка и напугала ребенка в Башкирии
Вчера, 14:32