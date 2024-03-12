Жители поселка в Башкирии взбунтовались против известного кафе

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Жителей Чишмов возмутила новость о появлении в городе новой точки общепита. Предположительно участок на одной из улиц города был отдан под строительство кафе сети «Пышка».
Сельчане, в частности, недоумевают, к чему им еще одно заведение общественного питания. Так, оживленная дискуссия разгорелась в одной из городских групп в социальных сетях.
— Жалко что Чишмы превращаются из края родников в посёлок магазинов. Куда смотрит администрация. Лучше для детей что нибудь построили. Новый дом творчества, — предлагает Елена Е.
— Магазин напротив магазина. Не Чишмы, а сплошной магазинный район, — Егор С.
— Была парковка и нет ее, столько машин там было и куда они теперь. Да, лакомое место кому то досталось. Вместо сквера например в честь Егорова будет очередной магазин. Самое интересное никто не одобряет эту постройку, — пишет Радик Р.
— Магазин на магазине, бесит уже, — Светлана А.
— Дома не строятся, из производств — пара заводов… Обидно за поселок, — Римма Г.
Некоторые к появлению кафе отнеслись нейтрально, однако посчитали, что для него выбрали неудачное место.
— Мне кажется не удачное место для постройки, там всегда движуха… Парконуть машину не где будет, — написала Фарида Д.
Многие пользователи сошлись во мнении, что перед началом строительства новых объектов администрация должна проводить публичные слушания, а далее действовать с учетом мнения граждан.
Все делается с вашего молчаливого согласия. По закону должны быть слушания, но глава по своей прихоти их отменил. Делайте выводы, — пишет Исайа Т.
Нашлись и те, кто одобрительно отнесся к появлению нового бистро, увидев в этом перспективу появления новых рабочих мест.
— Да хорош бредить, вечно пустая парковка была, а так новое здание, новые магазины, новые рабочие места, — говорит Рустам Х.
— Очень хорошо, что в прекрасном месте под названием Чишмы строится магазин Пышка. Люди не только будут вкусно кушать выпечку и тортики, но и найдется рабочее место для селян, — Гульнара С.
Аналогичного мнения придерживается журналист Шамиль Валеев, прокомментировавший запись.
— Чем больше предприятий работает в посёлке, тем больше налогов собирается, тем больше рабочих мест и больше услуг оказывается. А в Чишмах уже машину поставить негде, да? — задал Валеев вопрос чишминцам.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в администрацию Чишминского района. Мы опубликуем комментарий сразу после получения.