Зарезавший двух человек виновник смертельного ДТП в Уфе может получить 22 года тюрьмы

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Прокурор республики запросил 22 года лишения свободы обвиняемому в двойном убийстве.
В рамках прений гособвинение поддерживал прокурор республики Игорь Пантюшин. В частности, он предложил суду назначить подсудимому наказание в виде 22-х лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев и лишением права управления транспортными средствами на 3 года.
Инцидент произошел в февраля 2023 года в селе Киргиз-Мияки. 22-летний уфимец убил свою бывшую 16-летнюю девушку и её 20-летнего молодого человека. На теле убитой девушки было множество следов ножевых ранений.
Совершив убийство, злоумышленник попытался скрыться. На своем авто он следовал в Уфу, однако в какой-то момент выехал «на встречку» и устроил лобовое столкновение с Ладой Гранта. Оба водителя получили серьезные травмы и были госпитализированы, к сожалению погиб и пассажир Гранты.