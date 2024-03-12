Зарезавший двух человек виновник смертельного ДТП в Уфе может получить 22 года тюрьмы

В рамках прений гособвинение поддерживал прокурор республики Игорь Пантюшин. В частности, он предложил суду назначить подсудимому наказание в виде 22-х лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев и лишением права управления транспортными средствами на 3 года.