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Прокуратура запросила 22 года тюрьмы для уфимца, зарезавшего двоих человек

Зарезавший двух человек виновник смертельного ДТП в Уфе может получить 22 года тюрьмы

12 марта 2024, 11:47
Фото: 1MI

Прокуратура запросила 22 года тюрьмы для уфимца, зарезавшего двоих человек

В Верховном суде РБ состоялись прения по уголовному делу в отношении парня, зарезавшего бывшую девушку и её нового возлюбленного, а после устроившего смертельное ДТП.

Прокурор республики запросил 22 года лишения свободы обвиняемому в двойном убийстве.

В рамках прений гособвинение поддерживал прокурор республики Игорь Пантюшин. В частности, он предложил суду назначить подсудимому наказание в виде 22-х лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев и лишением права управления транспортными средствами на 3 года.

Инцидент произошел в февраля 2023 года в селе Киргиз-Мияки. 22-летний уфимец убил свою бывшую 16-летнюю девушку и её 20-летнего молодого человека. На теле убитой девушки было множество следов ножевых ранений.

Совершив убийство, злоумышленник попытался скрыться. На своем авто он следовал в Уфу, однако в какой-то момент выехал «на встречку» и устроил лобовое столкновение с Ладой Гранта. Оба водителя получили серьезные травмы и были госпитализированы, к сожалению погиб и пассажир Гранты.

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#Происшествия#Прокуратура#Убийство#Суд#Смертельное ДТП#ДТП#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Жестокое убийство
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