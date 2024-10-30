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Звезды

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Октябрь 2024
Уфимцы могут загадывать желания
30 октября 2024, 04:58
Сентябрь 2024
Самые громкие разводы «звезд» осенью 2024
27 сентября 2024, 15:24
Август 2024
День города оставили без концерта в Башкирии
22 августа 2024, 06:51
Эскорт и элитная выпивка: что просят звезды шоу на День города в Уфе
18 августа 2024, 04:38
Северное сияние поймали в августе над Башкирией
Ночное небо над Башкирией с 12 на 13 августа поразило жителей своей красотой и мистикой, сообщают очевидцы в соцсетях.
13 августа 2024, 05:47
Июль 2024
Ночь желаний наступит в Уфе
29 июля 2024, 10:06
Львы, рыбы и тельцы чаще всего становятся генеральными директорами
19 июля 2024, 05:26
Июнь 2024
Летом 2024 года россиянам представится возможность увидеть звездопад
18 июня 2024, 11:00
Летнее солнцестояние 2024: что ждет уфимцев и как правильно загадать желание
14 июня 2024, 12:33
Каким знакам зодиака повезет с деньгами в июне 2024 года
6 июня 2024, 07:14
Май 2024
Умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня» после тяжелой болезни
В возрасте 53 лет скончалась Анастасия Заворотнюк. В нашем материале мы подробно расскажем о карьере, творческом наследии и последних днях жизни артистки.
30 мая 2024, 11:02
Развод Алсу: неожиданная правда о «сказочной» семье
В последние месяцы интернет обсуждает новость о разводе известной певицы Алсу и предпринимателя Яна Абрамова. Несмотря на то, что эта пара всегда казалась нерушимой, слухи о проблемах в их отношениях стали появляться уже в прошлом году. Как и почему пара рассталась — в нашем материале.
28 мая 2024, 15:40
Космос для всех: Илон Маск продает билеты в 4 космические стороны
15 мая 2024, 13:22
Апрель 2024
Эти 4 знака зодиака круче всех испытали на себе ретроградный Меркурий
23 апреля 2024, 17:20
Март 2024
Эти звезды покинули РФ и пожалели — теперь считают деньги, тоскуя по Родине
5 российских знаменитостей, которые отреклись от родной страны, но поняли, что зря.
22 марта 2024, 18:37
Что случилось с Кейт Миддлтон — слухи о двойниках будущей королевы
22 марта 2024, 16:36
Все скандалы Кологривого в 2024 — драка в баре, укус официантки и Гордон
Никита Кологривый в 2024 году решил отметиться не новыми успешными ролями, а громкими скандалами.
22 марта 2024, 14:01
Мальчик-бродяга родился в Уфе — тест из 10 вопросов про Андрея Губина
22 марта 2024, 10:35

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