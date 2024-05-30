Умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня» после тяжелой болезни

Кончина Заворотнюк вызвала глубокую печаль у ее коллег, друзей и поклонников. Многие из них выразили свои соболезнования и поделились трогательными воспоминаниями о ней. Она оставила неизгладимый след в сердцах всех, кто знал ее или был ее поклонником.