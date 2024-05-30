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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Умерла звезда «Моей прекрасной няни» после тяжелой болезни

Умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня» после тяжелой болезни

30 мая 2024, 11:02
Фото: vk.com/azavorotnyuk
Умерла звезда «Моей прекрасной няни» после тяжелой болезни
В возрасте 53 лет скончалась Анастасия Заворотнюк. В нашем материале мы подробно расскажем о карьере, творческом наследии и последних днях жизни артистки.

Анастасия Заворотнюк, родившаяся в 1971 году в Астрахани, получила актерское образование в московской Школе-студии МХАТ. Ее дебют в кино в фильме «Машенька» принес ей широкую известность. Успех актрисы был закреплен ролями в полюбившихся зрителям фильмах и сериалах, среди которых «Моя прекрасная няня» и «Код Апокалипсиса».

Помимо кинокарьеры, актриса также блистала на театральной сцене, создавая запоминающиеся образы в спектаклях Московского театра под руководством Олега Табакова.

Личная жизнь

В жизни актрисы было два брачных союза. Первый брак с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, заключенный в 1995 году, подарил Заворотнюк двоих детей. Однако в 2008 году супруги развелись.

Вторым избранником актрисы стал фигурист Петр Чернышев. В 2018 году у пары родилась дочь, которую назвали Мила.

Анастасия начала встречаться с фигуристом Петром ЧернышевымАнастасия начала встречаться с фигуристом Петром Чернышевым
Анастасия начала встречаться с фигуристом Петром Чернышевым
Фото: vk.com/azavorotnyuk

Борьба с болезнью

В апреле 2019 года уже известная российская актриса и телеведущая узнала о серьезном заболевании. Ей был поставлен диагноз глиобластома IV стадии, что означает наиболее агрессивную форму опухоли головного мозга.

Важно отметить, что лечение глиобластомы в этой стадии является сложным и часто не дает положительного результата. Это заболевание требует максимальной медицинской поддержки и постоянного контроля со стороны специалистов. Несмотря на все усилия, в некоторых случаях опухоль может продолжать развиваться и приводить к серьезным последствиям.

Несмотря на тяжесть диагноза, Анастасия смело принялась за лечение. Она прошла курс интенсивной химиотерапии и лучевой терапии за границей, стремясь остановить развитие болезни и вернуться к нормальной жизни. Однако, несмотря на все усилия и поддержку близких, лечение не принесло ожидаемого результата, и состояние актрисы постепенно ухудшалось.

В сентябре 2019 года, когда состояние знаменитости значительно ухудшилось.В сентябре 2019 года, когда состояние знаменитости значительно ухудшилось.
В сентябре 2019 года, когда состояние знаменитости значительно ухудшилось.
Фото: телеграм-канал НЕОПРА

Госпитализация и медикаментозная кома

В сентябре 2019 года, когда состояние знаменитости значительно ухудшилось, ее госпитализировали в одну из московских клиник. Врачи приняли решение ввести актрису в медикаментозную кому для снижения внутричерепного давления и предотвращения дальнейшего повреждения мозга. Эта мера была крайне необходима для стабилизации ее состояния в критический момент болезни.

В последние месяцы жизни женщина находилась в реанимационном отделении, где продолжала получать комплексную медицинскую поддержку. Она оставалась в коме, не приходя в сознание. Семья и друзья актрисы не покидали ее, оказывая всю возможную поддержку в этот трудный период.

В мае 2024 состояние женщины ухудшилось, из-за чего ее старшая дочь первым рейсом вылетела из Дубая.

Две недели назад состояние Анастасии Заворотнюк значительно ухудшилось.Две недели назад состояние Анастасии Заворотнюк значительно ухудшилось.
Две недели назад состояние Анастасии Заворотнюк значительно ухудшилось.
Фото: vk.com/azavorotnyuk

Объявление о смерти

30 мая 2024 года в возрасте 53 лет из жизни ушла Анастасия Заворотнюк. О трагическом событии сообщили на официальной странице актрисы в социальных сетях:

«Дорогие друзья! Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку.»

Актриса скончалась в хосписе. Перед смертью она сильно исхудала и утратила способность двигаться. Ее мучили нестерпимые головные боли, которые удавалось облегчить лишь мощными наркотическими анальгетиками. Внешность сильно изменилась. Онкологическое заболевание безвозвратно лишило ее не только жизни, но и прежней красоты.

Семья Анастасии Заворотнюк выражает глубокую благодарность всем, кто поддерживал ее во время болезниСемья Анастасии Заворотнюк выражает глубокую благодарность всем, кто поддерживал ее во время болезни
Семья Анастасии Заворотнюк выражает глубокую благодарность всем, кто поддерживал ее во время болезни
Фото: Instagram* — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

Реакция на смерть

Семья Анастасии Заворотнюк выражает глубокую благодарность всем, кто поддерживал ее во время болезни. Они поблагодарили всех, кто искренне желал ей добра, молился за ее здоровье и верил в ее выздоровление.

— Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку.

Соболезнования коллег и поклонников

Кончина Заворотнюк вызвала глубокую печаль у ее коллег, друзей и поклонников. Многие из них выразили свои соболезнования и поделились трогательными воспоминаниями о ней. Она оставила неизгладимый след в сердцах всех, кто знал ее или был ее поклонником.

Семья поблагодарила всех, кто искренне желал ей добра, молился за ее здоровье и верил в ее выздоровление.Семья поблагодарила всех, кто искренне желал ей добра, молился за ее здоровье и верил в ее выздоровление.
Семья поблагодарила всех, кто искренне желал ей добра, молился за ее здоровье и верил в ее выздоровление.
Фото: Instagram* — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ
— Лети на небо, девочка, добрая, красивая, сильная, смешная — запомню тебя такой, — такую информацию разместила телеведущая в своем Telegram-канале.
— Мы снимались с ней вместе, она играла роль молодой женщины, которая очаровывала взрослых мужчин и вызывала у них безумную страсть. Я могу сказать только одно: она была иконой в искусстве, которую половина мужчин в стране обожали и восхищались ею, и это было абсолютно заслуженно, — рассказал «Известиям» актер театра и кино Андрей Ургант.

Информация о прощании и похоронах

Погребение может состояться на Анкудиновском кладбище в Новой Москве. Там покоится ее отец и другие родственники. Кладбище расположено неподалеку от поселка Крекшино, где проживала актриса.

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#Ольга Харина#Общество#Кино#Знаменитости#Звезды
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