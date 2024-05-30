Умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня» после тяжелой болезни

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Анастасия Заворотнюк, родившаяся в 1971 году в Астрахани, получила актерское образование в московской Школе-студии МХАТ. Ее дебют в кино в фильме «Машенька» принес ей широкую известность. Успех актрисы был закреплен ролями в полюбившихся зрителям фильмах и сериалах, среди которых «Моя прекрасная няня» и «Код Апокалипсиса».
Помимо кинокарьеры, актриса также блистала на театральной сцене, создавая запоминающиеся образы в спектаклях Московского театра под руководством Олега Табакова.
В жизни актрисы было два брачных союза. Первый брак с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, заключенный в 1995 году, подарил Заворотнюк двоих детей. Однако в 2008 году супруги развелись.
Вторым избранником актрисы стал фигурист Петр Чернышев. В 2018 году у пары родилась дочь, которую назвали Мила.
В апреле 2019 года уже известная российская актриса и телеведущая узнала о серьезном заболевании. Ей был поставлен диагноз глиобластома IV стадии, что означает наиболее агрессивную форму опухоли головного мозга.
Важно отметить, что лечение глиобластомы в этой стадии является сложным и часто не дает положительного результата. Это заболевание требует максимальной медицинской поддержки и постоянного контроля со стороны специалистов. Несмотря на все усилия, в некоторых случаях опухоль может продолжать развиваться и приводить к серьезным последствиям.
Несмотря на тяжесть диагноза, Анастасия смело принялась за лечение. Она прошла курс интенсивной химиотерапии и лучевой терапии за границей, стремясь остановить развитие болезни и вернуться к нормальной жизни. Однако, несмотря на все усилия и поддержку близких, лечение не принесло ожидаемого результата, и состояние актрисы постепенно ухудшалось.
В сентябре 2019 года, когда состояние знаменитости значительно ухудшилось, ее госпитализировали в одну из московских клиник. Врачи приняли решение ввести актрису в медикаментозную кому для снижения внутричерепного давления и предотвращения дальнейшего повреждения мозга. Эта мера была крайне необходима для стабилизации ее состояния в критический момент болезни.
В последние месяцы жизни женщина находилась в реанимационном отделении, где продолжала получать комплексную медицинскую поддержку. Она оставалась в коме, не приходя в сознание. Семья и друзья актрисы не покидали ее, оказывая всю возможную поддержку в этот трудный период.
В мае 2024 состояние женщины ухудшилось, из-за чего ее старшая дочь первым рейсом вылетела из Дубая.
30 мая 2024 года в возрасте 53 лет из жизни ушла Анастасия Заворотнюк. О трагическом событии сообщили на официальной странице актрисы в социальных сетях:
«Дорогие друзья! Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку.»
Актриса скончалась в хосписе. Перед смертью она сильно исхудала и утратила способность двигаться. Ее мучили нестерпимые головные боли, которые удавалось облегчить лишь мощными наркотическими анальгетиками. Внешность сильно изменилась. Онкологическое заболевание безвозвратно лишило ее не только жизни, но и прежней красоты.
Семья Анастасии Заворотнюк выражает глубокую благодарность всем, кто поддерживал ее во время болезни. Они поблагодарили всех, кто искренне желал ей добра, молился за ее здоровье и верил в ее выздоровление.
— Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку.
Кончина Заворотнюк вызвала глубокую печаль у ее коллег, друзей и поклонников. Многие из них выразили свои соболезнования и поделились трогательными воспоминаниями о ней. Она оставила неизгладимый след в сердцах всех, кто знал ее или был ее поклонником.
— Лети на небо, девочка, добрая, красивая, сильная, смешная — запомню тебя такой, — такую информацию разместила телеведущая в своем Telegram-канале.
— Мы снимались с ней вместе, она играла роль молодой женщины, которая очаровывала взрослых мужчин и вызывала у них безумную страсть. Я могу сказать только одно: она была иконой в искусстве, которую половина мужчин в стране обожали и восхищались ею, и это было абсолютно заслуженно, — рассказал «Известиям» актер театра и кино Андрей Ургант.
Погребение может состояться на Анкудиновском кладбище в Новой Москве. Там покоится ее отец и другие родственники. Кладбище расположено неподалеку от поселка Крекшино, где проживала актриса.