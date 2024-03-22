Все скандалы Кологривого в 2024 — драка в баре, укус официантки и Гордон

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Еще несколько месяцев назад Никита Кологривый был известен как подающий надежды молодой актер. Его карьера резко стартовала вверх, он стал слишком часто появляться на экранах. Но неожиданно ранее молчавший артист вдруг начал резко высказывать свое мнение по всем вопросам подряд.
И буквально за первые месяцы 2024 года имя Кологривого стало стойко ассоциироваться со скандалами. А закончилось все в полицейском участке. Что же натворил актер?
Сразу после успеха сериала «Слово пацана» Кологривый дал разгромное интервью, в котором жестко прошелся по своим коллегам. Он выступил против Ивана Янковского, которому в сериале досталась одна из главных ролей. Кологривый намекнул, что это случилось только благодаря именитому родственнику.
Не устроили его Даниил Козловский и Александра Бортич. Более того, актер открыто высказался против легенд советского кино — Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского. Но такое россияне уже простить ему не смогли и начали наперебой осуждать молодого артиста.
Громкий скандал разгорелся и на шоу Александра Гордона, посвященного фильму «Подельники». Кологривый был приглашен в качестве эксперта, но его комментарий вызвал вопросы у ведущего. Гордон вежливо попросил гостя перейти к сути, но актеру это не понравилось. Он резко ответил, что кратко может только завершить съемки и вышел из студии. Такое неуважение к зрителям и ведущему сильно удивило россиян.
Но больше всего Кологривый отличился в Новосибирске. Сначала ему не понравилось место для встречи с фанатами и он покинул заведение со скандалом. Потом уже в другом заведении он опоздал на мероприятие с поклонниками на два часа.
Но настоящий дебош Кологривый устроил в одном из баров. Он укусил официантку за ногу, кинулся в драку с сотрудниками заведения и был отправлен в отделение полиции. На днях состоялся суд, в ходе которого нарушителя арестовали на семь суток. Вину он признал, но в суде вел себя довольно развязно и отпускал шуточки. Даже предложил официантке укусить его в ответ.
«Я расстроился: хотел дочку увидеть. Но она должна знать, что отец ее ответственен за свои поступки. Это тоже важно. Поэтому пойду сидеть на киче, писать стихи», — заявил артист после оглашения приговора.
В данный момент Кологривый будет находится под арестом, пока не закончится наказание. Но прокуратура намерена обжаловать приговор, посчитав его слишком мягким.