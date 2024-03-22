Все скандалы Кологривого в 2024 — драка в баре, укус официантки и Гордон

Но настоящий дебош Кологривый устроил в одном из баров. Он укусил официантку за ногу, кинулся в драку с сотрудниками заведения и был отправлен в отделение полиции. На днях состоялся суд, в ходе которого нарушителя арестовали на семь суток. Вину он признал, но в суде вел себя довольно развязно и отпускал шуточки. Даже предложил официантке укусить его в ответ.