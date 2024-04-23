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Posted Сегодня, 17:20

Published Сегодня, 17:20

Modified Сегодня, 17:22

Updated Сегодня, 17:22

Что ожидать от звезд?

Эти 4 знака зодиака круче всех испытали на себе ретроградный Меркурий

23 апреля 2024, 17:20
Фото: Изображение Midjourney
Что ожидать от звезд?
Некоторым знакам досталось от ретроградного Меркурия больше, чем остальным. Узнайте, кто попал в немилость в апреле и что делать по окончанию ретроградности.

Когда Меркурий входит в ретроградную фазу, многие люди начинают беспокоиться из-за возможных недоразумений и проблем в общении. Однако, скоро такой период закончится. 25 апреля четыре знака зодиака могут почувствовать облегчение и расслабиться, ожидая наступающих изменений.

Телец

Для Тельцов, которые ценят стабильность и надежность, ретроградный Меркурий может создать некоторые трудности, особенно в области финансов и личных ценностей. Однако, по мере завершения этого периода, этот знак могут ожидать постепенного улучшения своей финансовой ситуации.

В более стабильное время после ретроградного Меркурия, Тельцам стоит использовать возможности для планирования своего будущего. Тельцы могут использовать этот период для осознания своих финансовых целей и разработки стратегии для их достижения, чтобы быть готовыми к более стабильному времени после окончания ретроградного периода. Это может включать в себя составление бюджета, анализ расходов и доходов, а также исследование различных вариантов инвестирования, чтобы обеспечить финансовую стабильность и рост в долгосрочной перспективе.

Близнецы

Близнецы, находящиеся под влиянием Меркурия, часто испытывают более интенсивные эффекты каждого ретроградного цикла по сравнению с другими знаками зодиака. Во время этого периода они могут столкнуться с проблемами в общении, путаницей в планах и недопониманиями с близкими, что может вызвать разочарование.

Однако, по мере завершения ретроградного Меркурия, этот знак смогут более эффективно и ясно выражать свои мысли и идеи, лучше понимать других людей и находить более гармоничные способы общения.

Ретроградный Меркурий в апрелеРетроградный Меркурий в апреле
Ретроградный Меркурий в апреле
Фото: Изображение Midjourney

Весы

Весы, которые стремятся к гармонии и равновесию, могут испытывать особую чувствительность в межличностных отношениях во время ретроградного Меркурия. У них может возникать напряжения и недопонимания с партнерами и коллегами. Однако, после завершения ретроградного Меркурия, Весы могут ожидать снижения напряжения и улучшения взаимоотношений с окружающими.

Это будет время, когда Весы смогут урегулировать разногласия, восстановить прежние связи и наладить гармоничные отношения. Весы могут использовать этот период для самоанализа, открытого общения и поиска компромиссов, чтобы укрепить свои отношения и создать более гармоничную атмосферу.

Стрельцы

Во время ретроградного Меркурия, Стрельцы, известные своим оптимизмом и стремлением к расширению горизонтов, могут ощущать замедление в своей карьере и образовании. Но после завершения этого периода, Стрельцы могут ожидать ускорения профессионального роста и развития в образовательной сфере.

Сейчас — отличное время для Стрельцов, чтобы изучать новые навыки или начинать новые проекты. Это время действия, когда они могут использовать свою энергию и оптимизм, чтобы продвигаться вперед и достигать своих целей. Стрельцы могут использовать этот период для самоанализа, планирования и поиска новых возможностей, чтобы быть готовыми к ускоренному профессиональному росту и развитию после окончания ретроградного периода.

Что предсказывают звезды?Что предсказывают звезды?
Что предсказывают звезды?
Фото: Изображение Midjourney

Какие действия следует предпринять после завершения периода ретроградного Меркурия всем остальным знакам зодиака?

  1. Проверить и уточнить информацию: после ретроградного периода Меркурия, возможны ошибки или недоразумения в коммуникации или документации. Проверьте все важные детали, контракты, письма и сообщения, чтобы убедиться, что все верно и без ошибок.
  2. Подвести итоги: используйте этот период, чтобы проанализировать прошлые события, решения и проекты. Подведите итоги, оцените свои достижения и уроки, которые вы извлекли из ретроградного периода.
  3. Будьте осторожны с новыми начинаниями: хотя ретроградный Меркурий уже закончился, рекомендуется быть осторожными с новыми проектами, сделками или важными решениями в течение нескольких недель после его окончания. Дайте себе время для адаптации и убедитесь, что все ясно и безопасно.
  4. Поддерживайте гармоничные отношения: ретроградный Меркурий может вызывать недоразумения и конфликты в общении. После его окончания, постарайтесь поддерживать гармоничные отношения с окружающими, проявлять терпение и внимательность в общении.
  5. Будьте готовы к изменениям: ретроградный Меркурий может указывать на необходимость изменений или корректировок в различных сферах жизни. Будьте готовы к изменениям и адаптируйтесь к новым обстоятельствам, которые могут возникнуть после его окончания.

Когда еще будет ретроградный Меркурий в 2024 году:

  • 5 августа — 28 августа (в Деве и во Льве)
  • 26 ноября — 15 декабря (в Стрельце).
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