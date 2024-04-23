Эти 4 знака зодиака круче всех испытали на себе ретроградный Меркурий

В более стабильное время после ретроградного Меркурия, Тельцам стоит использовать возможности для планирования своего будущего. Тельцы могут использовать этот период для осознания своих финансовых целей и разработки стратегии для их достижения, чтобы быть готовыми к более стабильному времени после окончания ретроградного периода. Это может включать в себя составление бюджета, анализ расходов и доходов, а также исследование различных вариантов инвестирования, чтобы обеспечить финансовую стабильность и рост в долгосрочной перспективе.