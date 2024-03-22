Что случилось с Кейт Миддлтон — слухи о двойниках будущей королевы

Posted 22 марта, 16:36
Published 22 марта, 16:36
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Вот уже несколько месяцев поклонники британской королевской семьи не находят себе места от волнения. Любимица всей Британии, будущая королева Кейт Миддлтон внезапно перестала выходить на связь. При этом официальных новостей о ее состоянии крайне мало.
Еще совсем недавно принцесса постоянно радовала подданных своими появлениями на мероприятиях и семейными выходами в свет. В последний раз ее официально видели вместе с детьми и мужем на Рождество. Что же случилось потом?
Официальное заявление Кенсингтонского дворца было опубликовано 17 января. Представители семьи сообщили, что принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости и отменяет все мероприятия на ближайшее время. Но восстановление сильно затянулось.
Почти два месяца от Миддлтон не было никаких новостей. Ее не видели ни с детьми, ни с мужем, и британцы начали переживать. Но представители дворца успокоили поклонников и заявили, что Кейт сделает заявление по поводу своего здоровья после пасхальных каникул в середине апреля, когда вернется к своим обязанностям. До сих пор точно неизвестно, что за операцию она перенесла и почему информация так тщательно скрывается.
Напугали поклонников и редкие появления Кейт на публике. 4 марта в прессу просочилась фотография принцессы в машине с матерью Кэрол. Жена принца Уильяма выглядела странно, но снимок был плохого качества. А 11 марта Миддлтон и сама вышла на связь с британцами, разместив снимок в честь дня матери.
Однако на фото с детьми было столько фотошопа, что Кейт пришлось опубликовать извинения.
«Как и многие фотографы-любители, я иногда экспериментирую с редактированием. Я хотела извиниться за любую путаницу, которую вызвала семейная фотография, которой мы поделились вчера», — написала она на личной странице в социальной сети.
А 18 марта в Сети появилось видео, на котором принц Уильям с женой идут из фермерского магазина. Между поклонниками завязались ожесточенные споры — многие уверены, что это вовсе не Кейт, а ее двойник.
Что же говорят британцы об исчезновении принцессы? Некоторые уверены, что она просто сделала пластическую операцию, потому и не появляется на публике. А связано это с тем, что король Карл III болен онкологией и в скором времени Миддлтон станет королевой Великобритании. Конечно, официальных подтверждений этим сплетням нет.
Переживают британцы и за отношения в семье принца. Другие сплетники утверждают, что Кейт находится на грани развода с мужем, потому ее появление на публике всячески ограничивается. Впрочем, и сама принцесса подлила масла в огонь. На фото с детьми в честь Дня матери, опубликованном 4 марта, она была без обручального кольца. Конечно, заявлений дворца по этому поводу тоже не было.
Остается только ждать возвращения Миддлтон к обязанностям и ее официального объяснения.