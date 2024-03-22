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Posted 22 марта, 16:36

Published 22 марта, 16:36

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Что случилось с Кейт Миддлтон — слухи о двойниках будущей королевы

Что случилось с Кейт Миддлтон — слухи о двойниках будущей королевы

22 марта 2024, 16:36
Последние новости о Кейт Миддлтон пугают не только жителей Великобритании, но и россиян

Вот уже несколько месяцев поклонники британской королевской семьи не находят себе места от волнения. Любимица всей Британии, будущая королева Кейт Миддлтон внезапно перестала выходить на связь. При этом официальных новостей о ее состоянии крайне мало.

Еще совсем недавно принцесса постоянно радовала подданных своими появлениями на мероприятиях и семейными выходами в свет. В последний раз ее официально видели вместе с детьми и мужем на Рождество. Что же случилось потом?

Здоровье Кейт Миддлтон

Официальное заявление Кенсингтонского дворца было опубликовано 17 января. Представители семьи сообщили, что принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости и отменяет все мероприятия на ближайшее время. Но восстановление сильно затянулось.

Почти два месяца от Миддлтон не было никаких новостей. Ее не видели ни с детьми, ни с мужем, и британцы начали переживать. Но представители дворца успокоили поклонников и заявили, что Кейт сделает заявление по поводу своего здоровья после пасхальных каникул в середине апреля, когда вернется к своим обязанностям. До сих пор точно неизвестно, что за операцию она перенесла и почему информация так тщательно скрывается.

Кейт Миддлтон фото 2024 года

Напугали поклонников и редкие появления Кейт на публике. 4 марта в прессу просочилась фотография принцессы в машине с матерью Кэрол. Жена принца Уильяма выглядела странно, но снимок был плохого качества. А 11 марта Миддлтон и сама вышла на связь с британцами, разместив снимок в честь дня матери.


Однако на фото с детьми было столько фотошопа, что Кейт пришлось опубликовать извинения.

«Как и многие фотографы-любители, я иногда экспериментирую с редактированием. Я хотела извиниться за любую путаницу, которую вызвала семейная фотография, которой мы поделились вчера», — написала она на личной странице в социальной сети.

А 18 марта в Сети появилось видео, на котором принц Уильям с женой идут из фермерского магазина. Между поклонниками завязались ожесточенные споры — многие уверены, что это вовсе не Кейт, а ее двойник.

Операция Кейт Миддлтон

Что же говорят британцы об исчезновении принцессы? Некоторые уверены, что она просто сделала пластическую операцию, потому и не появляется на публике. А связано это с тем, что король Карл III болен онкологией и в скором времени Миддлтон станет королевой Великобритании. Конечно, официальных подтверждений этим сплетням нет.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Переживают британцы и за отношения в семье принца. Другие сплетники утверждают, что Кейт находится на грани развода с мужем, потому ее появление на публике всячески ограничивается. Впрочем, и сама принцесса подлила масла в огонь. На фото с детьми в честь Дня матери, опубликованном 4 марта, она была без обручального кольца. Конечно, заявлений дворца по этому поводу тоже не было.

Остается только ждать возвращения Миддлтон к обязанностям и ее официального объяснения.

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