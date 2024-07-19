Львы, рыбы и тельцы чаще всего становятся генеральными директорами

Если вы управляете компанией или планируете стать генеральным директором, знание своих сильных сторон на основании знака зодиака может быть полезным. Львы могут использовать свою харизму и лидерские качества для вдохновления команды. Рыбы могут применять свою интуицию для принятия обоснованных решений в условиях неопределенности. Тельцы могут использовать свою настойчивость и прагматизм для достижения долгосрочных целей.