Уфимцы могут загадывать желания

Метеорный поток Леониды, названный в честь созвездия Льва, будет радовать жителей Башкирии с 6 по 30 ноября. Пик активности этого потока придется на ночь с 17 на 18 ноября, когда ожидается до 15 метеоров в час. Чтобы не упустить этот шансзагадать множество желаний, лучше всего смотреть на небо рано утром — после полуночи и до восхода солнца.