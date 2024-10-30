Уфимцы могут загадывать желания

Posted 30 октября, 04:58
Published 30 октября, 04:58
Modified 30 октября, 08:35
Updated 30 октября, 08:35
Метеорный поток Леониды, названный в честь созвездия Льва, будет радовать жителей Башкирии с 6 по 30 ноября. Пик активности этого потока придется на ночь с 17 на 18 ноября, когда ожидается до 15 метеоров в час. Чтобы не упустить этот шансзагадать множество желаний, лучше всего смотреть на небо рано утром — после полуночи и до восхода солнца.
Леониды известны своей быстротой и яркостью: метеоры могут достигать скорости до 71 км/сек. Однако чтобы наблюдать это зрелище, важно выбрать правильное время и место. Лучшие условия для наблюдения — ясная погода и отсутствие лунной подсветки.
— Если вы сможете отыскать участок неба без облаков, то увидите множество белых «падающих звезд», которые будут стремительно пересекать небосвод, — комментируют специалисты.
Интересно отметить, что метеоры Леонида являются остатками кометы 55P/Темпеля-Туттля. Каждый раз, когда эта комета приближается к Солнцу (каждые 33 года), получается возможность наблюдать настоящие звездные дожди. В истории уже были случаи настоящих метеорных бурь — например, в 1966 году было зафиксировано целых 10 000 метеоров за час. Но следующий такой шторм, по данным астрономов, жители региона смогут увидеть только в 2099 году.
Как ранее сообщал Mkset, редкое небесное явление смогут заметить жители Башкортостана в ночь с 15 на 16 ноября.