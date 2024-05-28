Развод Алсу: неожиданная правда о «сказочной» семье

В 2016 году у Алсу и Яна родился сын Рафаэль. Певица не раз говорила о том, как важно для нее быть рядом с детьми и участвовать в их воспитании. Она активно делилась фотографиями и историями из семейной жизни в своих социальных сетях, что позволило поклонникам лучше узнать ее как заботливую мать.