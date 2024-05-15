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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Путь к мультипланетности

Космос для всех: Илон Маск продает билеты в 4 космические стороны

15 мая 2024, 13:22
Фото: 1MI
Путь к мультипланетности
Рассказываем, куда Илон Маск предлагает полететь, кто может купить билеты и на каких кораблях можно совершить космический полет. Подробности — в материале mkset

Комапния SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском, объявила о начале предзаказов на полеты в космос для обычных людей. Это исторический момент, так как ранее космические полеты были доступны только для астронавтов.

Теперь любой человек может забронировать себе место и совершить космическую миссию. Предзаказы на полеты в космос с SpaceX уже доступны на сайте, компания ожидает большой интерес к этому уникальному продукту.

Куда можно полететь?Куда можно полететь?
Куда можно полететь?
Фото: Изображение Midjourney

Куда можно полететь?

Прогнозируемые сроки доступности рейсов различны, самые ранние запланированны на конец 2024 года. Компания предлагает возможность отправиться в космос на четыре различных пункта назначения:

1. Полет по земной орбите

Это полет по земной орбите, где можно оказаться в 300-500 км над поверхностью Земли, совершая оборот вокруг нашей планеты каждые 90 минут. На борту космического корабля, вмещающего от 2 до 4 пассажиров, вы сможете наслаждаться захватывающими видами Земли из купола с обзором 360°. Этот полет продлится от 3 до 6 дней и дас возможность не только увидеть нашу планету с необычной перспективы, но и провести научные исследования в условиях невесомости.

2. На Международную космическую станцию

Для тех, кто стремится глубже погрузиться в космическую жизнь, SpaceX предлагает полет на МКС. За 10 дней на орбите можно поработать вместе с международным экипажем, проводить научные эксперименты и изучить, как жизнь в условиях микрогравитации влияет на организм.

3. Полет на лунную орбиту

Этот 7-дневный полет предлагает уникальный взгляд на Луну и Землю. Полет будет совершаться на расстоянии всего 384 400 км от Земли. На борту, вмещающем до 12 пассажиров, есть места для отдыха, развлечений и научных исследований.

4. Полет на Марс

И, наконец, самое смелое и амбициозное предложение от SpaceX — полет на Марс. Это путешествие в будущее, где можно стать частью первого поколения колонистов на Красной планете. Преодолевая среднее расстояние в 225 миллионов километров от Земли, можно окажетесь в мире, где каждый день длится 24 часа 37 минут, а сила притяжения составляет всего 38% от земной.

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Направления
Фото: Spacex

На чем можно полететь?

Космический корабль «Дракон» (Dragon)

Космический корабль является первым частным многоразовым космическим кораблем, разработанным и построенным компанией SpaceX. Первый успешный запуск состоялся в 2010 году, с тех пор «Дракон» выполнил множество миссий для НАСА и других клиентов. В 2020 году миссия Crew Dragon Demo-2 стала первым коммерческим космическим полетом с американцами на борту.

Корабль состоит из двух основных частей: багажного отсека и космического корабля.

  • Багажный отсек: негерметичный отсек, предназначенный для перевозки грузов, таких как припасы, оборудование и научные эксперименты.
  • Космический корабль: герметичный отсек, предназначенный для перевозки экипажа и чувствительных к окружающей среде грузов.

Характеристики

  • Высота: 8,1 м
  • Диаметр: 4 м
  • Объем космического корабля: 9,3 м³
  • Объем багажного отсека: 37 м³
  • Запуск полезной нагрузки: 6000 кг
  • Возвратная масса полезной нагрузки: 3000 кг

Системы

«Дракон» оснащен различными системами, обеспечивающими безопасность и эффективность полета:

  • Двигатели Draco: используются для маневрирования на орбите и коррекции траектории.
  • Двигатели SuperDraco: используются в системе аварийного спасения для быстрого отвода корабля от ракеты в случае аварии.
  • Парашютная система: обеспечивает мягкую посадку на Землю после возвращения с орбиты.

Космический корабль Starship

Это инновационный космический корабль, разработанный компанией SpaceX под руководством Илона Маска. Этот корабль предназначен для выполнения широкого спектра миссий, включая полеты на орбиту Земли, Луны и Марса, а также создание постоянных баз на других планетах. Starship является полностью перезапускаемым и предназначен для многоразового использования, что делает его значительно более экономически эффективным по сравнению с предыдущими космическими технологиями.

Основные характеристики Starship:

  • Размеры: высота корабля составляет около 120 метров, а диаметр — 9 метров.
  • Двигатели: Starship оснащен 33 ракетными двигателями Raptor, которые работают на метане и жидком кислороде. Это позволяет кораблю достигать высокой скорости и маневренности в космическом пространстве.
  • Грузоподъемность: корабль способен перевозить до 100 тонн груза на орбиту Земли, что делает его идеальным для отправки крупных научных инструментов, оборудования и ресурсов для долгосрочных миссий.
  • Экипаж: внутри предусмотрено пространство для размещения пассажиров, включая жилые отсеки, кухни, санузлы и области для отдыха.
  • Многоразовость: одной из ключевых особенностей Starship является его способность к полной перезарядке и повторному использованию после каждой миссии, что значительно снижает стоимость космических полетов.
Наблюдение за Землей с высоты птичьего полета
Видео: YouTube

Стоимость

Информация о ценах на полеты в космос на сайте SpaceX в настоящее время недоступна. Веб-страница предлагает клиентам связаться с компанией по адресу электронной почты [email protected] для получения информации о стоимости.

Это обычная практика для компаний, предлагающих эксклюзивные и дорогие услуги, не публиковать цены на своих веб-сайтах. Это делается для того, чтобы потенциальные клиенты напрямую связывались с компанией и могли вести индивидуальные переговоры о ценах и деталях поездки.

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#Ольга Харина#Общество#Видео#Космос#Ученые#Луна#Ракеты#Кибер- и космические возможности#Астрономия#Звезды
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