Космос для всех: Илон Маск продает билеты в 4 космические стороны

Это полет по земной орбите, где можно оказаться в 300-500 км над поверхностью Земли, совершая оборот вокруг нашей планеты каждые 90 минут. На борту космического корабля, вмещающего от 2 до 4 пассажиров, вы сможете наслаждаться захватывающими видами Земли из купола с обзором 360°. Этот полет продлится от 3 до 6 дней и дас возможность не только увидеть нашу планету с необычной перспективы, но и провести научные исследования в условиях невесомости.