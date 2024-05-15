Космос для всех: Илон Маск продает билеты в 4 космические стороны

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Комапния SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском, объявила о начале предзаказов на полеты в космос для обычных людей. Это исторический момент, так как ранее космические полеты были доступны только для астронавтов.
Теперь любой человек может забронировать себе место и совершить космическую миссию. Предзаказы на полеты в космос с SpaceX уже доступны на сайте, компания ожидает большой интерес к этому уникальному продукту.
Прогнозируемые сроки доступности рейсов различны, самые ранние запланированны на конец 2024 года. Компания предлагает возможность отправиться в космос на четыре различных пункта назначения:
Это полет по земной орбите, где можно оказаться в 300-500 км над поверхностью Земли, совершая оборот вокруг нашей планеты каждые 90 минут. На борту космического корабля, вмещающего от 2 до 4 пассажиров, вы сможете наслаждаться захватывающими видами Земли из купола с обзором 360°. Этот полет продлится от 3 до 6 дней и дас возможность не только увидеть нашу планету с необычной перспективы, но и провести научные исследования в условиях невесомости.
Для тех, кто стремится глубже погрузиться в космическую жизнь, SpaceX предлагает полет на МКС. За 10 дней на орбите можно поработать вместе с международным экипажем, проводить научные эксперименты и изучить, как жизнь в условиях микрогравитации влияет на организм.
Этот 7-дневный полет предлагает уникальный взгляд на Луну и Землю. Полет будет совершаться на расстоянии всего 384 400 км от Земли. На борту, вмещающем до 12 пассажиров, есть места для отдыха, развлечений и научных исследований.
И, наконец, самое смелое и амбициозное предложение от SpaceX — полет на Марс. Это путешествие в будущее, где можно стать частью первого поколения колонистов на Красной планете. Преодолевая среднее расстояние в 225 миллионов километров от Земли, можно окажетесь в мире, где каждый день длится 24 часа 37 минут, а сила притяжения составляет всего 38% от земной.
Космический корабль является первым частным многоразовым космическим кораблем, разработанным и построенным компанией SpaceX. Первый успешный запуск состоялся в 2010 году, с тех пор «Дракон» выполнил множество миссий для НАСА и других клиентов. В 2020 году миссия Crew Dragon Demo-2 стала первым коммерческим космическим полетом с американцами на борту.
Корабль состоит из двух основных частей: багажного отсека и космического корабля.
«Дракон» оснащен различными системами, обеспечивающими безопасность и эффективность полета:
Это инновационный космический корабль, разработанный компанией SpaceX под руководством Илона Маска. Этот корабль предназначен для выполнения широкого спектра миссий, включая полеты на орбиту Земли, Луны и Марса, а также создание постоянных баз на других планетах. Starship является полностью перезапускаемым и предназначен для многоразового использования, что делает его значительно более экономически эффективным по сравнению с предыдущими космическими технологиями.
Информация о ценах на полеты в космос на сайте SpaceX в настоящее время недоступна. Веб-страница предлагает клиентам связаться с компанией по адресу электронной почты [email protected] для получения информации о стоимости.
Это обычная практика для компаний, предлагающих эксклюзивные и дорогие услуги, не публиковать цены на своих веб-сайтах. Это делается для того, чтобы потенциальные клиенты напрямую связывались с компанией и могли вести индивидуальные переговоры о ценах и деталях поездки.