Летнее солнцестояние 2024: что ждет уфимцев и как правильно загадать желание

В Финляндии этот день известен как Юханнус (Иванов день), где местные жители жгут костры, танцуют и поют песни на природе. В Швеции его называют Мидсоммар (Midsommar), и шведы устраивают пикники и танцы. В Германии он известен как Миттсоммерфест (Mittsommerfest), и немцы украшают дома и улицы цветами и зеленью. В Индии день летнего солнцестояния (Санкранти) благоволит к началу новых дел и проектов. В Китае праздник (Дуаньу Цзе или Фестиваль драконьих лодок) связан с древним мифом о поэте Цюй Юане.