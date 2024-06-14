Летнее солнцестояние 2024: что ждет уфимцев и как правильно загадать желание

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Летнее солнцестояние — это не просто астрономическое явление, а день, когда природа дарит нам свою максимальную силу и энергию. В 2024 году этот день наступит 20 июня, что связано с високосным годом. Уфимцы смогут насладиться самой длинной в году солнечной погодой и прикоснуться к древним традициям, которые до сих пор живут в наших сердцах.
Летнее солнцестояние — момент, когда Солнце поднимается на наивысшую точку над горизонтом в Северном полушарии. В этот день ночь достигает своей минимальной продолжительности, а день — максимальной.
Обычно это событие приходиться на 21 июня, но не в этом году. Основная причина заключается в том, что календарный год не совпадает с астрономическим годом. Астрономический год — это время, за которое Земля совершает полный оборот вокруг Солнца, и оно составляет примерно 365,24 дня.
Календарный год, который мы используем, состоит из 365 дней, и каждые четыре года добавляется високосный год с дополнительным днём (366 дней), чтобы компенсировать эту разницу. Однако даже с этой корректировкой календарный год всё ещё не совпадает с астрономическим годом на несколько часов.
В результате дата летнего солнцестояния может колебаться в пределах 20–22 июня.
В 2024 году летнее солнцестояние наступит 20 июня в 02:50 утра по местному времени (0:50 по московскому времени). Это событие знаменует собой начало астрономического лета.
День летнего солнцестояния отмечался с древних времен и считался магическим. По всему миру этот день отмечался под разными именами и с разными традициями. У славян праздник назывался Купала или Иван Купала. Считалось, что в этот день природа достигает пика своего расцвета, а вода и огонь приобретают особую силу. Обряды включали купание в реках, прыжки через костер и сбор целебных трав.
В Финляндии этот день известен как Юханнус (Иванов день), где местные жители жгут костры, танцуют и поют песни на природе. В Швеции его называют Мидсоммар (Midsommar), и шведы устраивают пикники и танцы. В Германии он известен как Миттсоммерфест (Mittsommerfest), и немцы украшают дома и улицы цветами и зеленью. В Индии день летнего солнцестояния (Санкранти) благоволит к началу новых дел и проектов. В Китае праздник (Дуаньу Цзе или Фестиваль драконьих лодок) связан с древним мифом о поэте Цюй Юане.
Уфимцы могут провести этот день на природе, устроив пикник с друзьями и семьей, собраться у костра, а можно даже провести традиционные обряды. Вот несколько идей, как отметить этот день:
По словам астрологов, день летнего солнцестояния — это время высокой энергетики, идеальное для загадывания желаний и начала новых проектов. Вот несколько советов, как использовать эту энергию:
В народе существует множество примет, связанных с днем летнего солнцестояния. Вот некоторые из них: