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Posted 27 сентября, 15:24

Published 27 сентября, 15:24

Modified 27 сентября, 15:30

Updated 27 сентября, 15:30

Самые громкие разводы «звезд» осенью 2024

Самые громкие разводы «звезд» осенью 2024

27 сентября 2024, 15:24
Фото: Изображение Midjourney
Главным «звездным» разводом месяца можно считать расставание певца SHAMANa с Еленой Мартыновой, но это не единственные разбитые сердца нашего шоу-бизнеса.

В этом году в России наблюдается настоящий бум громких разводов среди знаменитых семей. Сентябрь, в частности, стал месяцем, когда такие новости стали появляться чуть ли не каждую неделю. Не остаются в стороне и новости о разрыве отношений певца Ярослава Дронова, известного под сценическим именем SHAMAN, и Елены Мартыновой.

Недавно стали известны слухи, касающиеся интернет-персоны, которую связывают с основными причинами развода одного из самых патриотичных артистов. Вероятно, самым обсуждаемым разводом сентября стало расставание SHAMANа (Ярослава Дронова) и Елены Мартыновой. Первоначальные сообщения об этом появились в телеграм-каналах, а позднее сам артист подтвердил эту информацию.

Наиболее распространенной причиной разрыва отношений, как среди обычных людей, так и среди знаменитостей, является недостаток общения. Неспособность вести диалог часто становится основой многих проблем. Среди прочих разводов в центре внимания оказалось распад семьи Анны Седоковой и главного матерщинника страны Сергея Шнурова, а также слухи о замешанных проблемах в браке Федора Бондарчука.

Кто теперь завидный холостяк — читайте подробнее в свежем материале «Новых Известий».

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