Самые громкие разводы «звезд» осенью 2024

В этом году в России наблюдается настоящий бум громких разводов среди знаменитых семей. Сентябрь, в частности, стал месяцем, когда такие новости стали появляться чуть ли не каждую неделю. Не остаются в стороне и новости о разрыве отношений певца Ярослава Дронова, известного под сценическим именем SHAMAN, и Елены Мартыновой.



Недавно стали известны слухи, касающиеся интернет-персоны, которую связывают с основными причинами развода одного из самых патриотичных артистов. Вероятно, самым обсуждаемым разводом сентября стало расставание SHAMANа (Ярослава Дронова) и Елены Мартыновой. Первоначальные сообщения об этом появились в телеграм-каналах, а позднее сам артист подтвердил эту информацию.