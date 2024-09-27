Самые громкие разводы «звезд» осенью 2024

Posted 27 сентября, 15:24
Published 27 сентября, 15:24
Modified 27 сентября, 15:30
Updated 27 сентября, 15:30
В этом году в России наблюдается настоящий бум громких разводов среди знаменитых семей. Сентябрь, в частности, стал месяцем, когда такие новости стали появляться чуть ли не каждую неделю. Не остаются в стороне и новости о разрыве отношений певца Ярослава Дронова, известного под сценическим именем SHAMAN, и Елены Мартыновой.
Недавно стали известны слухи, касающиеся интернет-персоны, которую связывают с основными причинами развода одного из самых патриотичных артистов. Вероятно, самым обсуждаемым разводом сентября стало расставание SHAMANа (Ярослава Дронова) и Елены Мартыновой. Первоначальные сообщения об этом появились в телеграм-каналах, а позднее сам артист подтвердил эту информацию.
Наиболее распространенной причиной разрыва отношений, как среди обычных людей, так и среди знаменитостей, является недостаток общения. Неспособность вести диалог часто становится основой многих проблем. Среди прочих разводов в центре внимания оказалось распад семьи Анны Седоковой и главного матерщинника страны Сергея Шнурова, а также слухи о замешанных проблемах в браке Федора Бондарчука.
Кто теперь завидный холостяк — читайте подробнее в свежем материале «Новых Известий».
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