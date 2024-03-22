Эти звезды покинули РФ и пожалели — теперь считают деньги, тоскуя по Родине

Posted 22 марта, 18:37
Published 22 марта, 18:37
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Спустя два года после начала спецоперации артисты начали подводить итоги. И если кому-то как раз удалось укрепить свои позиции в российском шоу бизнесе и повысить заработки, то другие остались у разбитого корыта. Резкая позиция по отношению к действиям РФ лишила их привычной жизни и дохода.
Выяснилось, что заработать за границей, имея статус иноагента на Родине довольно сложно. Итак, кто же успел пожалеть о сказанных словах и отъезде из России? Как минимум, эти пять звезд.
Еще совсем недавно эта актриса была любимицей россиян и получала высокие гонорары за съемочный день. Однако два года назад она резко бросила все дела в России и переехала в Латвию.
После череды громких интервью Хаматова поняла, что на чужбине придется начинать все заново. Уровень жизни просел, и в последних откровениях актриса уже не скрывала, что подумывает о возвращении на родину. А источник из ее окружения утверждает, что она и вовсе уже прилетела в Москву.
«Вчера только сошла с рейса, быстро последовала домой. Лицо свое показывать никому не хочет, боится, что узнают. Сейчас посидит там, разведает, готовы ли ее принимать. Если все получится, останется дома. За бугром надоело на копейки жить», — сообщает портал POPCAKE.
Некогда популярный в России комик даже не скрывает, что жизнь в Испании стала для него пыткой. Сперва он смело разорвал связи с Россией и обустроился в солнечной стране. Но спустя время признался, что в ближайшем будущем ему придется вернуться в РФ. Ведь приходится считать даже затраты на коммунальные услуги.
«Мне вчера пришёл счёт за воду 180 евро (17 832 рублей) — это нормально? Это за два месяца. Я плачу здесь девять тысяч рублей за месяц. За воду. Это при том, что я живу у воды», — признался Белый*.
Этот актер неоднократно высказывал недовольство РФ еще до начала спецоперации. А ведь на родине у него была большая популярность, а оплата за съемочный день достигла 2-3 тысяч долларов. Но Панин* переехал в Испанию и признался, что режиссеры не спешат к нему с предложениями. Заработков едва хватает на скромную жизнь вдвоем с дочерью.
В России у Андрея Макаревича* и группы «Машина времени» был плотный гастрольный график и многомиллионная армия поклонников. А вот в Израиле, куда он перебрался с молодой женой и крошечным сыном, спроса на творчество музыканта нет. Кроме того, и там под боком начались военные действия. Макаревич* может позволить себе лишь скромную квартиру и экономию на посещениях больниц.
Примадонне российской эстрады считать копейки не приходится, как и ее супругу. Вот только жизнь на чужбине 74-летней певице все равно в тягость. Близкие из ее окружения отмечают, что Алла Борисовна очень тоскует по Родине, где она была почитаемой и уважаемой артисткой.
*Признан Минюстом России иностранным агентом