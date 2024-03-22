Эти звезды покинули РФ и пожалели — теперь считают деньги, тоскуя по Родине

Этот актер неоднократно высказывал недовольство РФ еще до начала спецоперации. А ведь на родине у него была большая популярность, а оплата за съемочный день достигла 2-3 тысяч долларов. Но Панин* переехал в Испанию и признался, что режиссеры не спешат к нему с предложениями. Заработков едва хватает на скромную жизнь вдвоем с дочерью.