Летом 2024 года россиянам представится возможность увидеть звездопад

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В летние ночи небо над Уфой станет ареной для зрелищных астрономических событий. В июне 2024 года нас ждут несколько метеорных потоков, которые обещают подарить незабываемые впечатления. В этом материале мы расскажем, когда и как лучше всего наблюдать эти удивительные явления.
Июньские Боотиды — это метеорный поток, который наблюдается каждый год. Этот поток метеоров связан с кометой 7P/Pons-Winnecke. Когда Земля проходит через облако пыли и газа, оставленное этой кометой, мелкие частицы вступают в атмосферу Земли на высоких скоростях и сгорают, создавая яркие следы света, которые мы видим как метеоры.
Пик активности Июньских Боотид обычно приходится на период с 26 по 28 июня. В 2024 году пик активности ожидается в ночь с 27 на 28 июня. В это время можно наблюдать до 100 метеоров в час, хотя это число может варьироваться в зависимости от метеорологических условий и других факторов.
Влияние полнолуния: Важно отметить, что в 2024 году полнолуние наступит 22 июня. Свет от полной Луны может значительно затруднить наблюдение за метеорами, так как он освещает небо, делая метеоры менее заметными. Чтобы максимально насладиться зрелищем, рекомендуется наблюдать за Июньскими Боотидами в ночи, когда Луна находится на минимальном угловом расстоянии от места наблюдения или вообще не видна.
Совет: чтобы максимально насладиться видом звездопада, лучше отправиться за город, подальше от городских огней, и выбрать место, где Луна не будет заслонять видимость (например, за зданием или деревом). Идеальное время для наблюдений — трехчасовой промежуток между закатом Солнца и восходом Луны.
Июльские Пегасиды — слабый метеорный поток с радиантом в созвездии Пегаса. Его родительским телом, вероятно, является комета C/1979 Y1 (Брэдфилд). Она периодически приближается к Солнцу, оставляя за собой облако пыли и газа. Когда Земля проходит через это облако, мелкие частицы вступают в атмосферу Земли и сгорают, создавая яркие следы света — метеоры. В отличие от Боотид, этот поток более постоянен в своей активности и предсказуем.
Это поток можно наблюдать в северном полушарии Земли каждый год в период с 4 по 14 июля. Пик активности этого потока приходится на 10 июля. Особенностью Июльских Пегасид является их относительно стабильная активность и предсказуемость.
Видимость в Уфе: в ночь с 9 на 10 июля в Уфе предоставляются идеальные условия для наблюдения Июльских Пегасид. В эту ночь Луна будет освещать небо всего на 22%, что значительно улучшает видимость метеоров.
Чтобы максимально насладиться зрелищем, рекомендуется начать наблюдения во второй половине ночи, после захода Луны. В это время радиант потока (точка в небе, из которой кажется, что метеоры вылетают) будет находиться на наибольшей высоте, что увеличивает шанс увидеть больше метеоров.
Хотя июньские Боотиды — главные звезды первого летнего месяца, не стоит забывать и о Персеидах, которые начнутся уже в конце июля и продлятся до конца августа.
Персеиды — это один из самых ярких и популярных метеорных потоков. Пик активности Персеид приходится на 12–13 августа, когда можно увидеть до 100 метеоров в час. Чтобы найти радиант Персеид (точку в небе, из которой кажется, что метеоры вылетают), смотрите на северо-восток. Радиант находится в созвездии Персея, которое можно легко найти благодаря ярким звездам Альголь и Мирфак.
Совет: персеиды лучше всего наблюдать в условиях хорошей видимости. Выберите ясную ночь и отправляйтесь подальше от города, чтобы избежать светового загрязнения. Лежите на спине и смотрите на северо-восток — именно там находится созвездие Персея, из которого, кажется, «вылетают» метеоры.