Летом 2024 года россиянам представится возможность увидеть звездопад

Пик активности Июньских Боотид обычно приходится на период с 26 по 28 июня. В 2024 году пик активности ожидается в ночь с 27 на 28 июня. В это время можно наблюдать до 100 метеоров в час, хотя это число может варьироваться в зависимости от метеорологических условий и других факторов.