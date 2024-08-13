Северное сияние поймали в августе над Башкирией

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Мощная магнитная буря подарила зрителям редкостное зрелище — северное сияние, раскрасившее небосвод в яркие оттенки зеленого и фиолетового.
Это природное явление, все чаще можно заметить в Башкирии. В 2024 году магнитные бури оказались достаточно сильными для того, чтобы жители регионов вдали от полярных широт смогли стать свидетелями этого чуда природы.
Совпадение с метеорным потоком Персеиды добавило ещё больше волшебства. Персеиды известны как один из самых ярких метеорных потоков года. Их пик активности приходится именно на середину августа, когда в час можно увидеть до ста падающих звезд.
Такое сочетание двух удивительных астрономических событий — это редкость даже для опытных наблюдателей. На фоне красивого звездного неба пользователи социальных сетей делились своими впечатлениями.
— Это было нечто невероятное! Я никогда не видел ничего подобного, — делится один из пользователей соцсетей.
Однако для тех, кто пропустил это зрелище, есть хорошая новость: магнитная буря предпоследней мощности продолжит бушевать до вечера 14 августа 2024 года. Синоптики прогнозируют вероятность полярного сияния на широтах Москвы — 75%, а на севере России шансы почти достигают 100%. В ночь на вторник, 13 августа, северное сияние смогли увидеть жители практически всей территории России — от Москвы до Алтая.