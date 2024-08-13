Северное сияние поймали в августе над Башкирией

Однако для тех, кто пропустил это зрелище, есть хорошая новость: магнитная буря предпоследней мощности продолжит бушевать до вечера 14 августа 2024 года. Синоптики прогнозируют вероятность полярного сияния на широтах Москвы — 75%, а на севере России шансы почти достигают 100%. В ночь на вторник, 13 августа, северное сияние смогли увидеть жители практически всей территории России — от Москвы до Алтая.