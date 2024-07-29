Ночь желаний наступит в Уфе

Напомним, ранее жители Башкортостана наблюдали за метеором-болидом. Пронесшееся по ночному небу космическое тело сразу привлекло к себе много внимания из-за яркого свечения своего хвоста. Кроме того, полет сопровождался еще и звуковыми эффектами: жители сообщали о глухом звуке, который был раздавался по округе при появлении метеора.