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Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Ночь желаний наступит в Уфе

Ночь желаний наступит в Уфе

29 июля 2024, 10:06
Фото: Изображение Midjourney
Под падающие звёзды жители города смогут загадать примерно сотню заветных желаний, указывает уфимский планетарий

Метеорный поток смогут увидеть на ночном небосклоне жители Уфы. Как отмечают в планетарии, пик активности метеорного потока в 2024 году придется на период с 29 по 30 июля. Действие потока началось еще 18 июля и продлится до 21 августа.

Напомним, ранее жители Башкортостана наблюдали за метеором-болидом. Пронесшееся по ночному небу космическое тело сразу привлекло к себе много внимания из-за яркого свечения своего хвоста. Кроме того, полет сопровождался еще и звуковыми эффектами: жители сообщали о глухом звуке, который был раздавался по округе при появлении метеора.

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