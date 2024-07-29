Ночь желаний наступит в Уфе

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Метеорный поток смогут увидеть на ночном небосклоне жители Уфы. Как отмечают в планетарии, пик активности метеорного потока в 2024 году придется на период с 29 по 30 июля. Действие потока началось еще 18 июля и продлится до 21 августа.
Напомним, ранее жители Башкортостана наблюдали за метеором-болидом. Пронесшееся по ночному небу космическое тело сразу привлекло к себе много внимания из-за яркого свечения своего хвоста. Кроме того, полет сопровождался еще и звуковыми эффектами: жители сообщали о глухом звуке, который был раздавался по округе при появлении метеора.