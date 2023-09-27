Машина без водителя насмерть сбила женщину в Башкирии

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Как сообщает следственный комитет региона, в мае текущего года компания женщин возвращалась домой из села Зилаир на машине одной из них. По пути они остановились вблизи Сабырово, чтобы отдохнуть и распить алкоголь. В какой-то хозяйка авто забеспокоилась о состоянии аккумулятора, в связи с чем решила включить двигатель, забыв поставить в нейтральное положение рычаг передач и выжать педали.
Это привело к тому, что транспортное средство двинулось с места и наехало на 32-летнюю женщину, которая, получив травмы при столкновении, кончалась на месте до приезда медиков.
По факту произошедшего хозяйка автомобиля обвиняется в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло за собой гибель по неосторожности (статья 564 часть 4 пункт, а уголовного кодекса России).
Дело направлено в суд. Обвиняемая частично признала свою причастность к трагедии.
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