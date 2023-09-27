Машина без водителя насмерть сбила женщину в Башкирии

Как сообщает следственный комитет региона, в мае текущего года компания женщин возвращалась домой из села Зилаир на машине одной из них. По пути они остановились вблизи Сабырово, чтобы отдохнуть и распить алкоголь. В какой-то хозяйка авто забеспокоилась о состоянии аккумулятора, в связи с чем решила включить двигатель, забыв поставить в нейтральное положение рычаг передач и выжать педали.