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Posted 24 октября, 08:28

Published 24 октября, 08:28

Modified 24 октября, 10:08

Updated 24 октября, 10:08

Биржевые мошенники обманули уфимцев

Мужская измена разорила семью из Уфы

24 октября 2024, 08:28
Фото: 1MI

Биржевые мошенники обманули уфимцев

Семья из Уфы была обманута мошенниками на сумму более ₽5 млн, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан в четверг, 24 октября

Уфимец, желая отвлечься от семейной жизни, решил зарегистрироваться на сайте знакомств. После длительных поисков мужчина познакомился с девушкой, которая предложила заработать легкие деньги на бирже. Желая получить лёгкие деньги и внимание дамы, энтузиаст согласился на авантюру. Через некоторое время ему позвонил «специалист» банка и убедил взять кредиты. Мошенник обещал ему большой доход, если деньги будут переведены на инвестиционный счет. Поверив в красивую сказку, потерпевший взял кредит на сумму более ₽3 млн и перевел все на указанные реквизиты.

— Совсем скоро мошенники связались с супругой обманутого и предложили такую же схему заработка, — рассказывают фабулу криминальной схемы в полиции Башкирии.

Женщина после длительных уговоров повелась на уловки «специалиста» и взяла в кредит ₽2 млн, перечислив «банку» деньги на инвестиции. В итоге уфимская семья перевела мошенникам более ₽5 млн и осталась в долгах без обещанных золотых гор.

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Ранее Mkset сообщил про обман жителя Уфы, желающего устроиться в нефтяную компанию с поддельным дипломом.

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