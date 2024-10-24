Мужская измена разорила семью из Уфы

Posted 24 октября, 08:28
Published 24 октября, 08:28
Modified 24 октября, 10:08
Updated 24 октября, 10:08
Уфимец, желая отвлечься от семейной жизни, решил зарегистрироваться на сайте знакомств. После длительных поисков мужчина познакомился с девушкой, которая предложила заработать легкие деньги на бирже. Желая получить лёгкие деньги и внимание дамы, энтузиаст согласился на авантюру. Через некоторое время ему позвонил «специалист» банка и убедил взять кредиты. Мошенник обещал ему большой доход, если деньги будут переведены на инвестиционный счет. Поверив в красивую сказку, потерпевший взял кредит на сумму более ₽3 млн и перевел все на указанные реквизиты.
— Совсем скоро мошенники связались с супругой обманутого и предложили такую же схему заработка, — рассказывают фабулу криминальной схемы в полиции Башкирии.
Женщина после длительных уговоров повелась на уловки «специалиста» и взяла в кредит ₽2 млн, перечислив «банку» деньги на инвестиции. В итоге уфимская семья перевела мошенникам более ₽5 млн и осталась в долгах без обещанных золотых гор.
Ранее Mkset сообщил про обман жителя Уфы, желающего устроиться в нефтяную компанию с поддельным дипломом.