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Posted 17 ноября, 07:39

Published 17 ноября, 07:39

Modified 17 ноября, 13:39

Updated 17 ноября, 13:39

Пожилую женщину ограбили в Уфе

Долгожительнице из Уфы вернули украденное имущество

17 ноября 2024, 07:39
Фото: МВД по РБ.

Пожилую женщину ограбили в Уфе

Жертвой грабителей на улицах башкирской столицы стала 90-летняя старушка — сообщили в МВД Республики Башкортостан в воскресенье, 17 ноября.

Как рассказала уфимка, подозрительная компания прибилась к ней, когда та возвращалась с прогулки. О намерениях злоумышленников пенсионерка догадалась практически сразу, однако сбежать от них у бабушки не получилось.

— Я сижу [на остановке]. Вдруг ко мне идут девушка и парень. Парень садится чуть ли не вплотную, а [его сообщница] сзади меня вертится. <…> Я встала, тихонько иду. Вдруг два парня меня обгоняют и начинают разговор. Я говорю: мальчики, идите своей дорогой, а я — своей. Они хихикнули, а в этот момент чую — что-то ткнулось [в области кармана], я руку сую — телефона нет. Оглянулась, а [девушка] держит [похищенный телефон]. Я онемела, — рассказала сотрудникам бабушка.

В МВД проинформировали, что подозреваемая в совершении грабежа уже задержана — ей оказалась 39-летняя женщина. Её задержали стражи порядка, украденный телефон был изъят и передан хозяйке. На подозреваемую завели уголовное дело.

Видео: МВД по РБ.

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе дорожники скрутили грабителя, напавшего на женщину.

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