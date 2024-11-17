Долгожительнице из Уфы вернули украденное имущество

Posted 17 ноября, 07:39
Published 17 ноября, 07:39
Modified 17 ноября, 13:39
Updated 17 ноября, 13:39
Как рассказала уфимка, подозрительная компания прибилась к ней, когда та возвращалась с прогулки. О намерениях злоумышленников пенсионерка догадалась практически сразу, однако сбежать от них у бабушки не получилось.
— Я сижу [на остановке]. Вдруг ко мне идут девушка и парень. Парень садится чуть ли не вплотную, а [его сообщница] сзади меня вертится. <…> Я встала, тихонько иду. Вдруг два парня меня обгоняют и начинают разговор. Я говорю: мальчики, идите своей дорогой, а я — своей. Они хихикнули, а в этот момент чую — что-то ткнулось [в области кармана], я руку сую — телефона нет. Оглянулась, а [девушка] держит [похищенный телефон]. Я онемела, — рассказала сотрудникам бабушка.
В МВД проинформировали, что подозреваемая в совершении грабежа уже задержана — ей оказалась 39-летняя женщина. Её задержали стражи порядка, украденный телефон был изъят и передан хозяйке. На подозреваемую завели уголовное дело.