В Башкирии голодный медведь съел сородича

По словам лесников, бурый медведь действительно иногда проявляет агрессию, то есть убивает и поедает своих сородичей, но это явление нечастое. Как правило, молодые медведи и медвежата становятся жертвами крупных самцов. И если медвежата первого года жизни находятся под защитой своей матери, которая активно отгоняет от них других медведей, то вот двухлетние косолапые, начавшие самостоятельную жизнь, быстрее могут стать добычей для голодного самца.