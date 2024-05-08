В Башкирии голодный медведь съел сородича

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Редкий случай каннибализма в дикой природе зафиксировали рядом с заповедником «Шульган-Таш», где лесники нашли мёртвого молодого медведя, а вернее его останки. Как рассказал госинспектор заповедной зоны, им сразу удалось установить, что погибший мишка стал жертвой своих же сородичей и был безжалостно съеден другим медведем из его стаи.
По словам лесников, бурый медведь действительно иногда проявляет агрессию, то есть убивает и поедает своих сородичей, но это явление нечастое. Как правило, молодые медведи и медвежата становятся жертвами крупных самцов. И если медвежата первого года жизни находятся под защитой своей матери, которая активно отгоняет от них других медведей, то вот двухлетние косолапые, начавшие самостоятельную жизнь, быстрее могут стать добычей для голодного самца.
«Такое явление каннибализма среди медведей иногда происходит. После зимней спячки медведи испытывают голод, особенно самцы. Иногда, в состоянии голода, они нападают на молодых особей», — отметил лесник.
Как оказалось, этот случай не первый. Подобное поведение среди животных специалисты «Шульган_таш» наблюдали в прошлогодний сезон. Эксперты не исключают, что такое может и повториться. Голодным медведям иногда лень добывать пищу сложным путём, например, рыбалкой, поэтому они могут нападать на тех, кто слабее, чтобы выжить самим.