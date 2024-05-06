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Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

В Уфе сверстницы избили и ограбили школьницу

В Уфе сверстницы избили и ограбили школьницу

6 мая 2024, 10:55
Фото: PxHere
Группа подростков в селе Нагаево под Уфой избила и ограбила сверстницу, сообщает телеграм-канал SHOT.

На кадрах видно, как несколько школьниц, обступив другую девочку, что-то в грубой манере пытаются ей объяснить. Сама ученица при этом стоит, закрывая лицо руками. По данным канала, девочки подкараулили жертву и избили ее, после чего отобрали у жертвы смартфон.

Сам конфликт начался за некоторое время до инцидента: пострадавшая случайно разбила телефон своей знакомой, после этого владелица испорченного гаджета потребовала у сверстницы 5 500 рублей. Школьница заявила, что таких денег у нее нет, тогда девочка предложила украсть сумму у родителей. Получив отказ, ученица решила убедить ее силой.

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В прокуратуре республики Башкортостан сообщили о том, что ведомство начало проверку.

«Надзорное ведомство даст оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — гласит заявление пресс-службе надзорного органа.
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