В Уфе сверстницы избили и ограбили школьницу

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
На кадрах видно, как несколько школьниц, обступив другую девочку, что-то в грубой манере пытаются ей объяснить. Сама ученица при этом стоит, закрывая лицо руками. По данным канала, девочки подкараулили жертву и избили ее, после чего отобрали у жертвы смартфон.
Сам конфликт начался за некоторое время до инцидента: пострадавшая случайно разбила телефон своей знакомой, после этого владелица испорченного гаджета потребовала у сверстницы 5 500 рублей. Школьница заявила, что таких денег у нее нет, тогда девочка предложила украсть сумму у родителей. Получив отказ, ученица решила убедить ее силой.
В прокуратуре республики Башкортостан сообщили о том, что ведомство начало проверку.
«Надзорное ведомство даст оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — гласит заявление пресс-службе надзорного органа.