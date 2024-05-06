В Уфе сверстницы избили и ограбили школьницу

Сам конфликт начался за некоторое время до инцидента: пострадавшая случайно разбила телефон своей знакомой, после этого владелица испорченного гаджета потребовала у сверстницы 5 500 рублей. Школьница заявила, что таких денег у нее нет, тогда девочка предложила украсть сумму у родителей. Получив отказ, ученица решила убедить ее силой.