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Published Сегодня, 16:46

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Updated Сегодня, 17:33

Убийство россиянки на Маврикии — что известно о жуткой трагедии

Убийство россиянки на Маврикии — что известно о жуткой трагедии

23 августа 2024, 16:46
Фото: vk.com
Новые подробности жестокой расправы над уроженкой Башкирии на популярном курорте сообщила местная полиция. Mkset собрал всё, что известное о произошедшем.

Напомним, как рассказывали журналистам родственники 29-летней Залии Шалимгуловой, девушка долгое время не выходила на связь. Вскоре после публикаций в региональных СМИ местная полиция заявила, что нашла тело погибшей.

Таинственное исчезновение

В последний раз близкие девушки выходили с ней на связь 17 августа. Им было известно о женихе Залии — местным жителем, с которой у неё в ходе пребывания на острове закрутился роман. Именно к возлюбленному направлялась девушка, когда её заметили в последний раз — камеры наблюдения зафиксировали, как Залия садится в машину его друга.

Первые подозрения пали на молодого человека. Его полиция Маврикия задержала сразу после исчезновения россиянки. Никаких внятных показаний он долгое время дать не мог.
Сами родственники, впрочем, до последнего отказывались верить, что девушку убили. Близкие не теряли надежды найти Залию и высказывали собственные версии случившегося. Так, родные предполагали, что девушку насильно удерживают, чтобы зачем-то заманить их на остров.

«20 ножевых ранений»

Чуда, увы, не случилось. Задержанный житель Маврикия вскоре сознался в убийстве и показал полицейским, где он спрятал тело девушки. Друг преступника, который подвозил жертву до места происшествия, свою причастность к случившемуся отрицает.

На допросе молодой человек рассказал жуткие подробности убийства. Как пишут Telegram-каналы, мужчина нанёс девушке 20 ножевых ранений на заброшенной парковке, куда её привезли. Изверг также вырезал возлюбленной язычок и горло, чтобы та не могла кричать.

Не смог простить измену

Говоря о мотивах своего поступка, мужчина рассказал о якобы совершённой девушкой измене. Впрочем, из рассказов родственников о девушки поверить в такое сложно — близкие говорили, что Залия «никогда не бегала за мужчинами» и долго не искала себе жениха.

Самый молодой преподаватель

Сама Залия является уроженкой Учалов, однако оттуда она переехала в Челябинск. Как можно понять из блога девушки — его она активно вела более 10 лет — Залия отучилась в Южно-Уральском Государственном Университете. Туда же она позже пошла работать преподавателем. В одной из публикаций Залия рассказывала, что в учебном заведении её иногда путали со студенткой.

Помимо карьеры преподавателя, девушка была увлечена множеством других занятий. Так, Залия параллельно работала HR-менеджером и карьерным консультантом.

«Отрезал язык и вырезал горло»: подробности убийства уроженки Башкирии
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Отметим, что согласно уголовному кодексу Маврикия, за умышленное убийство предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения в тюрьму. Максимум, чего можно добиться от суда — смягчения срока до 60 лет.

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