Убийство россиянки на Маврикии — что известно о жуткой трагедии

Сама Залия является уроженкой Учалов, однако оттуда она переехала в Челябинск. Как можно понять из блога девушки — его она активно вела более 10 лет — Залия отучилась в Южно-Уральском Государственном Университете. Туда же она позже пошла работать преподавателем. В одной из публикаций Залия рассказывала, что в учебном заведении её иногда путали со студенткой.