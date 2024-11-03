Труп юноши нашли на стройке в Уфе

— Несчастный случай на производстве был зафиксирован 27 октября. Он произошел на строительной площадке многоквартирного дома с подземной парковкой на улице Пархоменко в Советском районе Уфы. Из-за обрушения опалубки 20-летний рабочий строительной организации упал с высоты около восьми метров. Молодой человек скончался на месте случившегося: он получил множественные травмы, не совместимые с жизнью, — сообщает Государственная трудовая инспекция Башкортостана.