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Posted 3 ноября, 10:07

Published 3 ноября, 10:07

Modified 3 ноября, 10:09

Updated 3 ноября, 10:09

Молодой рабочий погиб в Уфе

Труп юноши нашли на стройке в Уфе

3 ноября 2024, 10:07
Фото: Государственная трудовая инспекция Башкортостана.

Молодой рабочий погиб в Уфе

Молодой сотрудник строительной компании погиб после падения с высоты восьми метров, сообщает Государственная трудовая инспекция Башкортостана.

В центре Уфы произошла трагедия на производственном объекте, в результате которой погиб 20-летний арматурщик. Региональная государственная инспекция труда начала проверку инцидента, связанного со смертью этого молодого работника строительной организации.

— Несчастный случай на производстве был зафиксирован 27 октября. Он произошел на строительной площадке многоквартирного дома с подземной парковкой на улице Пархоменко в Советском районе Уфы. Из-за обрушения опалубки 20-летний рабочий строительной организации упал с высоты около восьми метров. Молодой человек скончался на месте случившегося: он получил множественные травмы, не совместимые с жизнью, — сообщает Государственная трудовая инспекция Башкортостана.

В ходе инициированной проверки предстоит выяснить все обстоятельства и причины этой трагедии. При установлении фактов ненадлежащей охраны труда виновным должностным лицам грозит ответственность, вплоть до уголовной.

Ребёнок сгорел на глазах у отца в Башкортостане
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Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии произошла жуткая трагедия. В охваченном огнем доме оказались две 10-летние близняшки. Одной удалось выбежать. Вторая, несмотря на бросившегося в пожар отца, погибла. Ее отец экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. Расследование трагического пожара взяли на контроль региональная прокуратура и Следком Башкирии.

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