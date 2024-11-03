Труп юноши нашли на стройке в Уфе

Posted 3 ноября, 10:07
Published 3 ноября, 10:07
Modified 3 ноября, 10:09
Updated 3 ноября, 10:09
В центре Уфы произошла трагедия на производственном объекте, в результате которой погиб 20-летний арматурщик. Региональная государственная инспекция труда начала проверку инцидента, связанного со смертью этого молодого работника строительной организации.
— Несчастный случай на производстве был зафиксирован 27 октября. Он произошел на строительной площадке многоквартирного дома с подземной парковкой на улице Пархоменко в Советском районе Уфы. Из-за обрушения опалубки 20-летний рабочий строительной организации упал с высоты около восьми метров. Молодой человек скончался на месте случившегося: он получил множественные травмы, не совместимые с жизнью, — сообщает Государственная трудовая инспекция Башкортостана.
В ходе инициированной проверки предстоит выяснить все обстоятельства и причины этой трагедии. При установлении фактов ненадлежащей охраны труда виновным должностным лицам грозит ответственность, вплоть до уголовной.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии произошла жуткая трагедия. В охваченном огнем доме оказались две 10-летние близняшки. Одной удалось выбежать. Вторая, несмотря на бросившегося в пожар отца, погибла. Ее отец экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. Расследование трагического пожара взяли на контроль региональная прокуратура и Следком Башкирии.