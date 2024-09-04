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Звонок стоил жизни женщине из Башкирии

Звонок стоил жизни женщине из Башкирии

4 сентября 2024, 09:04
Моментально вспыхнувшая ревность и разрубленная топором голова — чем кончилось празднование Первомая, сообщает пресс-служба Благовещенского районного суда Республики Башкортостан.

Жестокое убийство на пустом месте произошло в садовом домике в Благовещенском районе Башкирии вечером 1 мая 2024 года. Тогда к хозяйке строения пришел в гости ее «кавалер». Считал ли мужчина себя обладателем такого статуса неизвестно, но установлено, что он часто захаживал к даме: помочь по хозяйству и выпить пару бутылок водки. Известно, что частый гость жил в Уфе, до описываемых событий был не раз судим.

Итак, пара отмечала Первомай как всегда — с размахом низкого социального статуса и водкой. В какой-то момент кавалеру наскучило общество дамы и он стал собираться. В этот момент ему позвонила какая-то девушка. Услышав милое щебетание в трубке, дама вспыхнула ревностью. Кавалера эти претензии не устроили. Он закрыл вопрос резко и раз и навсегда. Уфимский кавалер изрубил свою даму топором. Он раскроил ее голову, лезвие пробило череп и мозг. Желая имитировать жизнеспособность дамы, кавалер, оставив тело в садовом домике, прихватил смартфон женщины и долгое время вел переписки от ее лица. Вероятно, по биллингу мобильника преступника и вычислили. Мужчина признался в жестоком убийстве.

Суд приговорил уфимца к восьми годам заключения в колонии особого режима. Кроме того, мужчина выплатит родственникам дамы ₽2 141 500.

Уфимец наболтал на ₽200 000
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