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УГЗ

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Ноябрь 2024
Ноябрь ворвется в Уфу снегом и дождем
1 ноября 2024, 11:15
Октябрь 2024
В Уфе чуть не взорвался газ
Спасатели башкирской столицы предотвратили серьёзное ЧП в Сипайлово — отчиталось городское Управление гражданской защиты в воскресенье, 27 октября.
27 октября 2024, 07:23
Сентябрь 2024
Уфимская вечеринка кончилась звонком в 112
11 сентября 2024, 08:29
Август 2024
Ребенок выпал из окна многоэтажки в Уфе
Утром в четверг, 29 августа, 4-летний ребёнок выпал из окна третьего этажа, сообщает УГЗ Уфы.
29 августа 2024, 07:29
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
27 августа 2024, 05:25
Потоп в Уфе — последние новости
12 августа 2024, 05:50
Видео. Потоп в Уфе — последние новости
В Уфе продолжается мониторинг паводковой обстановки, сообщает УГЗ Уфы.
3 августа 2024, 08:01
Июль 2024
Спасатели выкопали собаку в уфимских гаражах
Милый пёс оказался пленником гаражного кооператива, сообщает управление гражданской защиты населения Уфы.
17 июля 2024, 07:26
Июнь 2024
Девушка-спасатель из Уфы срочно ищет Бэтмена
3 июня 2024, 10:07
Май 2024
В Уфе летом 2024 года будет работать 10 официальных пляжей
22 мая 2024, 12:09
Апрель 2024
В Уфе десятки строений оказались в опасности из-за сползания грунта в овраг
Периметр опасной территории оградили. На месте организовано круглосуточное дежурство, сообщает пресс-служба УГЗ Уфы.
2 апреля 2024, 07:24
Известны новые подробности о поисках пропавших в Уфе подростков
1 апреля 2024, 07:09
Март 2024
Спасатели «прочёсывают» лес в поисках пропавших подростков из Уфы
В ход пошли квадрокоптеры.
31 марта 2024, 11:06
Спасатели-водолазы обследовали тысячи квадратных метров под водой в поисках детей
Пока что найти детей не удалось.
31 марта 2024, 09:06
Приход плюсовых температур может нести смертельную опасность для жителей Уфы
Об этом напомнили в пресс-службе Управление гражданской защиты.
15 марта 2024, 04:30
Кучи снега и детские забавы едва не привели к гибели мальчика в Уфе
Коммунальщикам пришлось расчищать снег после инцидента.
6 марта 2024, 09:28

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