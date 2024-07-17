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Спасатели выкопали собаку в уфимских гаражах

Спасатели выкопали собаку в уфимских гаражах

17 июля 2024, 07:26
Фото: УГЗ Уфы
Милый пёс оказался пленником гаражного кооператива, сообщает управление гражданской защиты населения Уфы.

Операцию по спасению очередного пушистика провели сотрудники управления гражданской защиты населения Уфы во вторник, 16 июля. На пульт спасателей поступило сообщение о застрявшем животном.

Если месяц назад это был угодивший в вентиляцию квартиры кот, то теперь помощь требовалась бродячему пёсику. Под металлическим боксом в гаражном кооперативе на улице Федоровской в Уфе застрял милый пёс. Прибыв на место и оценив масштаб трагедии, спасатели взялись за работу с фразой «Не толстый, а пушистый». Пленник, и правда, оказался не щеночком и довольно массивным.

Спасатели подкопали пространство вокруг пёсика, «гидрачём» приподняли бокс и освободили хвостатого пленника. Вновь ощутив сладость свободы пушистый пухляш побрел по своим собачьим делам. Всю операцию по спасению сотрудники УГЗ Уфы сняли на видео.

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Видео: УГЗ Уфы
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