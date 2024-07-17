Спасатели выкопали собаку в уфимских гаражах

Если месяц назад это был угодивший в вентиляцию квартиры кот, то теперь помощь требовалась бродячему пёсику. Под металлическим боксом в гаражном кооперативе на улице Федоровской в Уфе застрял милый пёс. Прибыв на место и оценив масштаб трагедии, спасатели взялись за работу с фразой «Не толстый, а пушистый». Пленник, и правда, оказался не щеночком и довольно массивным.