Спасатели выкопали собаку в уфимских гаражах

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Операцию по спасению очередного пушистика провели сотрудники управления гражданской защиты населения Уфы во вторник, 16 июля. На пульт спасателей поступило сообщение о застрявшем животном.
Если месяц назад это был угодивший в вентиляцию квартиры кот, то теперь помощь требовалась бродячему пёсику. Под металлическим боксом в гаражном кооперативе на улице Федоровской в Уфе застрял милый пёс. Прибыв на место и оценив масштаб трагедии, спасатели взялись за работу с фразой «Не толстый, а пушистый». Пленник, и правда, оказался не щеночком и довольно массивным.
Спасатели подкопали пространство вокруг пёсика, «гидрачём» приподняли бокс и освободили хвостатого пленника. Вновь ощутив сладость свободы пушистый пухляш побрел по своим собачьим делам. Всю операцию по спасению сотрудники УГЗ Уфы сняли на видео.