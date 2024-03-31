Спасатели «прочёсывают» лес в поисках пропавших подростков из Уфы

Как передают в пресс-службе УГЗ, спасатели «прочёсывают» лес вдоль реки Белой. Также обследуются искусственные сооружения, заброшенные строения и другие объекты. Сообщается, что для обследования местности применялись не только суда на воздушной подушке, но квадрокоптеры.