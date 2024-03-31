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Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Десятки спасателей ищут двоих подростков, потерявшихся в Уфе

Спасатели «прочёсывают» лес в поисках пропавших подростков из Уфы

31 марта 2024, 11:06

Десятки спасателей ищут двоих подростков, потерявшихся в Уфе

В ход пошли квадрокоптеры.

В Уфе продолжаются поиски Павла Паличева и Дамира Адигамова 2010 года рождения, пропавших вчера. Управление гражданской защиты Уфы (УГЗ) выставило 41 сотрудника на поисковую операцию.

Ранее стало известно, что обследование акватории водолазами реки Белой на площади около 6 тыс кв метров не принесло результатов.

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Как передают в пресс-службе УГЗ, спасатели «прочёсывают» лес вдоль реки Белой. Также обследуются искусственные сооружения, заброшенные строения и другие объекты. Сообщается, что для обследования местности применялись не только суда на воздушной подушке, но квадрокоптеры.

Несколькими часами ранее появились известия о том, что участникам поисковой операции удалось найти два портфеля, принадлежащих Павлу и Дамиру.

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