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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

В Уфе мальчик едва не погиб в снежном тоннеле

Кучи снега и детские забавы едва не привели к гибели мальчика в Уфе

6 марта 2024, 09:28

В Уфе мальчик едва не погиб в снежном тоннеле

Коммунальщикам пришлось расчищать снег после инцидента.

В Кировском районе Уфы мальчик застрял в «снежном тоннеле» и потерял сознание во время игр со старшим братом. Об этом сообщило ИА «Башинформ».

Мальчик гулял со старшим братом на улице Габдуллы Амантая. Увидев гору снега, ребёнок взобрался на неё и провалился вниз — оказалось, что внутри «горы» были вырыты «снежные тоннели» для игр. Старший брат заметил, что братишка куда-то пропал не сразу. Когда увидел, что тот провалился в яму, бросился вытаскивать, но обнаружил братишку без сознания.

К счастью, ребёнка удалось вовремя доставить в больницу, где его обследовали и оказали медицинскую помощь. Служба по благоустройству Кировского района вынуждена была расчистить участок от снега.

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#Происшествия#Город#Уфа#Снег#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Кировский район#УГЗ
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