Кучи снега и детские забавы едва не привели к гибели мальчика в Уфе

Мальчик гулял со старшим братом на улице Габдуллы Амантая. Увидев гору снега, ребёнок взобрался на неё и провалился вниз — оказалось, что внутри «горы» были вырыты «снежные тоннели» для игр. Старший брат заметил, что братишка куда-то пропал не сразу. Когда увидел, что тот провалился в яму, бросился вытаскивать, но обнаружил братишку без сознания.