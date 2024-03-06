Кучи снега и детские забавы едва не привели к гибели мальчика в Уфе

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В Кировском районе Уфы мальчик застрял в «снежном тоннеле» и потерял сознание во время игр со старшим братом. Об этом сообщило ИА «Башинформ».
Мальчик гулял со старшим братом на улице Габдуллы Амантая. Увидев гору снега, ребёнок взобрался на неё и провалился вниз — оказалось, что внутри «горы» были вырыты «снежные тоннели» для игр. Старший брат заметил, что братишка куда-то пропал не сразу. Когда увидел, что тот провалился в яму, бросился вытаскивать, но обнаружил братишку без сознания.
К счастью, ребёнка удалось вовремя доставить в больницу, где его обследовали и оказали медицинскую помощь. Служба по благоустройству Кировского района вынуждена была расчистить участок от снега.