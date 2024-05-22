В Уфе летом 2024 года будет работать 10 официальных пляжей

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Летом 2024 года к посещению уфимцев и гостей башкирской столицы будут доступны десять официальных пляжей. Открытие купального сезона состоится в первый день лета.
Отдохнуть у воды этим летом можно будет на следующих локациях:
На реке Белой:
— «Солнечный»;
— «Водник»;
— «Ак-Яр Затон»;
— «Ак-Яр Нижегородка».
На реке Уфе:
— «Песчаный»;
— «Берег солнца»;
— «Сипайловское Сочи».
На озере Красивом:
— «Красивая поляна»
На озере Кашкадан:
— «Кашкадан»
На озере Теплом:
— «Райский берег»
В настоящий момент идет активная подготовка пляжей к началу сезона. Ведутся работы по обработке территорий от грызунов и клещей, проходит обновление пляжная инфраструктура, водолазы обследуют и расчищают от мусора дно.
В УГЗ напоминают о соблюдении правил безопасности на воде и настоятельно рекомендуют выбирать для купания исключительно официальные пляжи. Так, по итогам пляжного сезона в прошлом году в Башкирии при купании в необорудованных местах погибло 12 человек.