В Уфе летом 2024 года будет работать 10 официальных пляжей

В УГЗ напоминают о соблюдении правил безопасности на воде и настоятельно рекомендуют выбирать для купания исключительно официальные пляжи. Так, по итогам пляжного сезона в прошлом году в Башкирии при купании в необорудованных местах погибло 12 человек.