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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

В Уфе утвердили список официальных пляжей для посещения в летний сезон

В Уфе летом 2024 года будет работать 10 официальных пляжей

22 мая 2024, 12:09
Фото: Изображение Midjourney

В Уфе утвердили список официальных пляжей для посещения в летний сезон

Площадки для летнего отдыха готовятся принять первых посетителей уже на следующей неделе, сообщает пресс-служба УГЗ Уфы.

Летом 2024 года к посещению уфимцев и гостей башкирской столицы будут доступны десять официальных пляжей. Открытие купального сезона состоится в первый день лета.

Отдохнуть у воды этим летом можно будет на следующих локациях:

На реке Белой:

— «Солнечный»;

— «Водник»;

— «Ак-Яр Затон»;

— «Ак-Яр Нижегородка».

На реке Уфе:

— «Песчаный»;

— «Берег солнца»;

— «Сипайловское Сочи».

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На озере Красивом:

— «Красивая поляна»

На озере Кашкадан:

— «Кашкадан»

На озере Теплом:

— «Райский берег»

В настоящий момент идет активная подготовка пляжей к началу сезона. Ведутся работы по обработке территорий от грызунов и клещей, проходит обновление пляжная инфраструктура, водолазы обследуют и расчищают от мусора дно.

В УГЗ напоминают о соблюдении правил безопасности на воде и настоятельно рекомендуют выбирать для купания исключительно официальные пляжи. Так, по итогам пляжного сезона в прошлом году в Башкирии при купании в необорудованных местах погибло 12 человек.

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