Ноябрь ворвется в Уфу снегом и дождем

В Уфе погода в субботу, 2 ноября, не лучше: облачная обстановка сохранится, с дождем и мокрым снегом ночью и дождем днем. Температура воздуха в столице будет колебаться от 0 до -2°C ночью и от +5 до +7°C днем. Ветер в Уфе также юго-западный, с порывами до 18 м/с. Специалисты УГЗ Уфы рекомендуют избегать нахождения рядом с деревьями и хрупкими конструкциями, которые могут упасть от сильного ветра.