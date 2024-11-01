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Posted 1 ноября, 11:15

Published 1 ноября, 11:15

Modified 1 ноября, 11:24

Updated 1 ноября, 11:24

Ноябрь ворвется в Уфу снегом и дождем

Ноябрь ворвется в Уфу снегом и дождем

1 ноября 2024, 11:15
Фото: 1MI.
Судя по прогнозам синоптиков, жителей региона ожидает «замечательная» ноябрьская погода с сильным ветром, дождем и снегом, сообщает в пятницу, 1 ноября, Башгидромет.

Погода в Башкирии в субботу, 2 ноября, ожидается облачная с осадками. Ночью будут дождь и мокрый снег, а днем — только дождь, причем местами сильный. Температура воздуха ночью колеблется от 0 до -5°C, а днем поднимется до +3…+8°C. Важно отметить, что ночью на некоторых участках дорог возможен гололед, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер юго-западный, со скоростью 7-12 м/с, местами порывы могут достигать 17-22 м/с.

В Уфе погода в субботу, 2 ноября, не лучше: облачная обстановка сохранится, с дождем и мокрым снегом ночью и дождем днем. Температура воздуха в столице будет колебаться от 0 до -2°C ночью и от +5 до +7°C днем. Ветер в Уфе также юго-западный, с порывами до 18 м/с. Специалисты УГЗ Уфы рекомендуют избегать нахождения рядом с деревьями и хрупкими конструкциями, которые могут упасть от сильного ветра.

Как ранее сообщал Mkset, в регионе дорожные службы уже мобилизованы для борьбы с зимней стихией.

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