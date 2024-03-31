Спасатели-водолазы обследовали тысячи квадратных километров под водой в поисках детей

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Сотрудники Управления гражданской защиты рассказали о ходе поисков двоих подростков, пропавших в Уфе. Для операции пришлось задействовать водолазов.
Напомним, в Уфе пропали два школьника 2010 года рождения — Павел Паличев и Дамир Адигамов. Родители отпустили их гулять возле ДОЛ «Чайка» на улице Шафиева, но домой те не вернулись. Позже появилась информация о том, что в лесу возле 6-й пристани обнаружены портфели ребят. В поисках мальчишек участвуют 170 человек, в том числе волонтёры, неравнодушные местные жители, полиция, МЧС.
Спасатели изучили береговую полосу Белой. Также было решено прибегнуть к услугам водолазов. Погрузившись под лёд на реке Белой, они изучили около 6 тыс квадратных метров акватории. По сообщению Управления гражданской защиты Уфы, дети не обнаружены.
Также пока что ни к чему не привели попытки найти детей на открытых местностях с помощью беспилотника.