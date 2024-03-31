Спасатели-водолазы обследовали тысячи квадратных километров под водой в поисках детей

Напомним, в Уфе пропали два школьника 2010 года рождения — Павел Паличев и Дамир Адигамов. Родители отпустили их гулять возле ДОЛ «Чайка» на улице Шафиева, но домой те не вернулись. Позже появилась информация о том, что в лесу возле 6-й пристани обнаружены портфели ребят. В поисках мальчишек участвуют 170 человек, в том числе волонтёры, неравнодушные местные жители, полиция, МЧС.