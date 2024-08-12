Потоп в Уфе — последние новости

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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По состоянию на утро 12 августа, согласно данным БашУГМС, уровень реки Белой снизился на 10 см и сейчас составляет 213 см. В то же время река Уфа показала рост уровня на 32 см, достигнув отметки в 320 см.
Важным моментом является то, что ситуация в Дёмском районе уже снята с контроля. Дорога, ведущая к садовым участкам «Казарез» и «Альбатрос», полностью освободилась от воды. Это стало долгожданной новостью для дачников и местных жителей, которые на протяжении нескольких дней испытывали неудобства из-за затопленных участков.
Однако не стоит забывать о предосторожностях: несмотря на позитивные изменения, синоптики предупреждают о возможных осадках.
— Жителям рекомендуется быть осторожными при передвижении по водоемам и избегать поездок по потенциально затопленным маршрутам, — напоминают спасатели.