Потоп в Уфе — последние новости

Важным моментом является то, что ситуация в Дёмском районе уже снята с контроля. Дорога, ведущая к садовым участкам «Казарез» и «Альбатрос», полностью освободилась от воды. Это стало долгожданной новостью для дачников и местных жителей, которые на протяжении нескольких дней испытывали неудобства из-за затопленных участков.