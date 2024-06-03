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Published Сегодня, 10:07

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Updated Сегодня, 10:09

Девушка-спасатель из Уфы срочно ищет Бэтмена

Девушка-спасатель из Уфы срочно ищет Бэтмена

3 июня 2024, 10:07
Фото супергероя она увидела на прошедшем в столице Башкирии велопробеге и с тех пор места себе не находит.

Начальник информационно-аналитического отдела по связям с общественностью Управления гражданской защиты Уфы Яна Калинина ищет супергероя. Это высокий уфимец в костюме Бэтмена и на велосипеде с огромными колесами. По словам Яны, она придумала новый проект УГЗ Уфы, когда при помощи супергероев будет привлекаться внимание людей к строгой необходимости соблюдения правил купания. Герои будут рассказывать жителям и гостям города, что плавать можно только на оборудованных пляжах и даже там соблюдать меры безопасности.

— И вдруг на страничке Администрации Уфы я вижу фотографию с велопробега и понимаю. Что он точно тот, кто должен нам помочь. У меня в списке как раз Бэтмен был первым. У меня даже идея под него проработана, — рассказывает Яна.

Девушка сразу же везде в социальных сетях начала распространять эту фотография и спрашивать, может кто-то знает его. Коллеги Яны даже придумали шутку: «Девочка ищет богатого и красивого, а женщина ищет Бэтмена».

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#Общество#Башкирия#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#УГЗ
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