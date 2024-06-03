Девушка-спасатель из Уфы срочно ищет Бэтмена

Начальник информационно-аналитического отдела по связям с общественностью Управления гражданской защиты Уфы Яна Калинина ищет супергероя. Это высокий уфимец в костюме Бэтмена и на велосипеде с огромными колесами. По словам Яны, она придумала новый проект УГЗ Уфы, когда при помощи супергероев будет привлекаться внимание людей к строгой необходимости соблюдения правил купания. Герои будут рассказывать жителям и гостям города, что плавать можно только на оборудованных пляжах и даже там соблюдать меры безопасности.