Девушка-спасатель из Уфы срочно ищет Бэтмена

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Начальник информационно-аналитического отдела по связям с общественностью Управления гражданской защиты Уфы Яна Калинина ищет супергероя. Это высокий уфимец в костюме Бэтмена и на велосипеде с огромными колесами. По словам Яны, она придумала новый проект УГЗ Уфы, когда при помощи супергероев будет привлекаться внимание людей к строгой необходимости соблюдения правил купания. Герои будут рассказывать жителям и гостям города, что плавать можно только на оборудованных пляжах и даже там соблюдать меры безопасности.
— И вдруг на страничке Администрации Уфы я вижу фотографию с велопробега и понимаю. Что он точно тот, кто должен нам помочь. У меня в списке как раз Бэтмен был первым. У меня даже идея под него проработана, — рассказывает Яна.
Девушка сразу же везде в социальных сетях начала распространять эту фотография и спрашивать, может кто-то знает его. Коллеги Яны даже придумали шутку: «Девочка ищет богатого и красивого, а женщина ищет Бэтмена».