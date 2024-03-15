Приход плюсовых температур может нести смертельную опасность для жителей Уфы

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
Как сообщал ранее Mkset, в Уфу пришло потепление. В связи с этим в УГЗ Уфы предупреждают о сходе снега и наледи с крыш.
«Нужно с осторожностью проходить мимо зданий, особенно оснащенных предупреждающими табличками, не игнорировать сигнальные ленты, которыми службы огораживают опасные участки. Автовладельцам не рекомендуем парковать в таких местах свои машины», — напомнили о правилах безопасности в УГЗ.
Сообщить о скопившейся на крыше здания снежной массе или наледи можно в управляющую компанию или в ЕДДС по номерам 279-90-00 либо 112.