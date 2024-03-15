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Published Сегодня, 04:30

Modified Сегодня, 04:53

Updated Сегодня, 04:53

Жителей Уфы предупреждают о возможном сходе снега и сосулек с крыш

Приход плюсовых температур может нести смертельную опасность для жителей Уфы

15 марта 2024, 04:30
Фото: 1MI

Жителей Уфы предупреждают о возможном сходе снега и сосулек с крыш

Об этом напомнили в пресс-службе Управление гражданской защиты.

Как сообщал ранее Mkset, в Уфу пришло потепление. В связи с этим в УГЗ Уфы предупреждают о сходе снега и наледи с крыш.

«Нужно с осторожностью проходить мимо зданий, особенно оснащенных предупреждающими табличками, не игнорировать сигнальные ленты, которыми службы огораживают опасные участки. Автовладельцам не рекомендуем парковать в таких местах свои машины», — напомнили о правилах безопасности в УГЗ.

Сообщить о скопившейся на крыше здания снежной массе или наледи можно в управляющую компанию или в ЕДДС по номерам 279-90-00 либо 112.

Снег и наледь обрушились на двоих жителей Уфы
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#Общество#Происшествия#Город#Весна#Снег#Снег с крыши#Азамат Нухов#Потепление#УГЗ
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