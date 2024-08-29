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Updated Сегодня, 08:17

Ребенок выпал из окна многоэтажки в Уфе

Ребенок выпал из окна многоэтажки в Уфе

29 августа 2024, 07:29
Фото: УГЗ Уфы
Утром в четверг, 29 августа, 4-летний ребёнок выпал из окна третьего этажа, сообщает УГЗ Уфы.
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Дети

В Единую диспетчерскую службу города поступило сообщение о падении ребёнка с третьего этажа по адресу ул. Свободы, 15. На место происшествия незамедлительно выехала бригада скорой помощи, которая оказала необходимую медицинскую помощь. Мальчика срочно госпитализировали, и его состояние на данный момент остаётся под контролем врачей.

По предварительной информации, ребёнок находился дома с родителями и упал из открытого окна кухни.

Напомним, это не первый случай падения детей из окон в Уфе за последнее время. Двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа жилого дома на улице Правды, 31/1. Как выяснили правоохранительные органы, он упал облокотившись на москитную сетку.

В Уфе ребенок выпал из окна жилого дома
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