Ребенок выпал из окна многоэтажки в Уфе

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В Единую диспетчерскую службу города поступило сообщение о падении ребёнка с третьего этажа по адресу ул. Свободы, 15. На место происшествия незамедлительно выехала бригада скорой помощи, которая оказала необходимую медицинскую помощь. Мальчика срочно госпитализировали, и его состояние на данный момент остаётся под контролем врачей.
По предварительной информации, ребёнок находился дома с родителями и упал из открытого окна кухни.
Напомним, это не первый случай падения детей из окон в Уфе за последнее время. Двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа жилого дома на улице Правды, 31/1. Как выяснили правоохранительные органы, он упал облокотившись на москитную сетку.