В Уфе десятки строений оказались в опасности из-за сползания грунта в овраг

С 10:00 2 апреля по 2 мая закрыта часть улицы Бехтерева — между домами № 10 А и 16, о чем сообщили ранее в пресс-службе мэрии Уфы. Отмечается, что силами Управления гражданской защиты по Кировскому району на месте организовано круглосуточное дежурство.