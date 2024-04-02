В Уфе десятки строений оказались в опасности из-за сползания грунта в овраг

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
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Updated Сегодня, 07:36
В понедельник, 1 апреля, Уфе по адресу ул. Бехтерева, 10/1, произошло сползание грунта в овраг с повреждением дорожного полотна. Из-за сложившейся ситуации возникла угроза установленным поблизости от края оврага гаражам.
На данный момент движение транспорта на опасном участке приостановлено, выставлены ограждения, периметр обозначен сигнальными лентами, размещены предупреждающие об опасности проезда и прохода таблички. В течение дня планируется перемещение гаражей в безопасное место. Ближайший к обвалу металлический бокс переместили еще вчера.
С 10:00 2 апреля по 2 мая закрыта часть улицы Бехтерева — между домами № 10 А и 16, о чем сообщили ранее в пресс-службе мэрии Уфы. Отмечается, что силами Управления гражданской защиты по Кировскому району на месте организовано круглосуточное дежурство.
Как сообщал ранее Mkset, на месте провели выездное совещание с привлечением городских служб, а также заседание районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и городской под председательством первого заместителя главы Администрации Уфы Сергея Кожевникова.