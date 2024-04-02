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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

В Уфе почти на месяц ограничат проезд в месте сползания грунта в овраг

В Уфе десятки строений оказались в опасности из-за сползания грунта в овраг

2 апреля 2024, 07:24
Фото: УГЗ Уфы

В Уфе почти на месяц ограничат проезд в месте сползания грунта в овраг

Периметр опасной территории оградили. На месте организовано круглосуточное дежурство, сообщает пресс-служба УГЗ Уфы.

В понедельник, 1 апреля, Уфе по адресу ул. Бехтерева, 10/1, произошло сползание грунта в овраг с повреждением дорожного полотна. Из-за сложившейся ситуации возникла угроза установленным поблизости от края оврага гаражам.

Фото: УГЗ Уфы

На данный момент движение транспорта на опасном участке приостановлено, выставлены ограждения, периметр обозначен сигнальными лентами, размещены предупреждающие об опасности проезда и прохода таблички. В течение дня планируется перемещение гаражей в безопасное место. Ближайший к обвалу металлический бокс переместили еще вчера.

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С 10:00 2 апреля по 2 мая закрыта часть улицы Бехтерева — между домами № 10 А и 16, о чем сообщили ранее в пресс-службе мэрии Уфы. Отмечается, что силами Управления гражданской защиты по Кировскому району на месте организовано круглосуточное дежурство.

Как сообщал ранее Mkset, на месте провели выездное совещание с привлечением городских служб, а также заседание районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и городской под председательством первого заместителя главы Администрации Уфы Сергея Кожевникова.

#Общество#Происшествия#Город#Новости Башкирии#Азамат Нухов#УГЗ
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