Социальная поддержка

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Октябрь
Бюджет Башкирии останется «минусовым»
25 октября, 09:52
Семьям припишут QR-коды в Башкирии
19 октября, 06:56
Путин в Уфе рассказал про бедное детство
18 октября, 05:09
В Башкирии продлили льготы на ЖКХ
9 октября, 11:55
В Башкирии продлили выплаты по ₽505000
8 октября, 19:26
В Уфе подешевела канатная дорога
8 октября, 12:45
Бюджет Башкирии на ₽5,5 млрд пополнят налогами
8 октября, 06:31
Житель Башкирии почти 10 лет обворовывал Россию
3 октября, 12:23
Сентябрь
Маткапитал увеличивают до ₽854000
30 сентября, 10:29
Школьники перестали платить за проезд в Башкирии
25 сентября, 07:37
Как просто так получать деньги в Башкирии
24 сентября, 12:20
Единое пособие на детей: как получить и какие условия
12 сентября, 17:48
Как не платить коммуналку в Башкирии
11 сентября, 12:10
Июль
По ₽150 000 раздают детям в Башкирии
Щедрые выплаты предусмотрели для школьников, сообщили в администрации главы региона.
19 июля, 13:55
Радий Хабиров подписал важный указ про выплаты
3 июля, 11:55
Родителям студентов выплатят до ₽30 000 в Башкирии
2 июля, 04:58

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