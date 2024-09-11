Как не платить коммуналку в Башкирии

Posted 11 сентября, 12:10
Published 11 сентября, 12:10
Modified 11 сентября, 12:12
Updated 11 сентября, 12:12
В среду, 18 сентября 2024 года, депутаты планируют внести изменения в закон, который продлит льготы по взносам на капитальный ремонт для определенной категории граждан. Это важное решение касается тех, кому уже исполнилось 70 лет.
Если вы относитесь к этой группе и проживаете отдельно или в семье из неработающих пенсионеров или инвалидов I–II группы, то можете рассчитывать на компенсацию в размере 50% расходов на капремонт. А если вам уже 80 лет — радоваться можете еще больше: ваши расходы покроют полностью.
Эта мера социальной поддержки была актуальна до 2024 года, но теперь есть шанс продлить её действие до конца 2026 года. Финансирование будет обеспечено за счет бюджета Республики Башкортостан на ближайшие три года.
По словам спикера парламента, такая инициатива направлена на поддержку наиболее уязвимых категорий граждан и сохранение их социальной защищенности. Это означает, что пожилые люди смогут меньше волноваться о своих коммунальных платежах и сосредоточиться на более приятных вещах — например, на общении с внуками или любимых хобби.