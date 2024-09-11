Как не платить коммуналку в Башкирии

Если вы относитесь к этой группе и проживаете отдельно или в семье из неработающих пенсионеров или инвалидов I–II группы, то можете рассчитывать на компенсацию в размере 50% расходов на капремонт. А если вам уже 80 лет — радоваться можете еще больше: ваши расходы покроют полностью.