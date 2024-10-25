Бюджет Башкирии останется «минусовым»

Posted 25 октября, 09:52
Published 25 октября, 09:52
Modified 25 октября, 10:06
Updated 25 октября, 10:06
На недавнем заседании депутаты внесли изменения в бюджет региона, увеличив его объем на 5,5 миллиарда рублей. Однако несмотря на увеличение доходов, дефицит бюджета продолжает оставаться значительным.
Как пояснил Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев, рост доходной части бюджета стал возможен благодаря увеличению поступлений от налога на доходы физических лиц и другим неналоговым источникам. В частности, ожидается увеличение поступлений от упрощенной системы налогообложения и государственной пошлины.
Тем не менее расходы бюджета также вырастут. Основная часть дополнительных средств будет направлена на повышение заработной платы работников бюджетной сферы и поддержку участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Также предусмотрены выплаты пособий по уходу за детьми.
Несмотря на эти усилия, общий объем бюджета Республики Башкортостан по доходам составит 304,4 миллиарда рублей при расходах в 319,8 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 15,4 миллиарда рублей. Стоит отметить также тот факт, что параметры бюджета на плановые годы 2025 и 2026 останутся без изменений.