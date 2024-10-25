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Posted 25 октября, 09:52

Published 25 октября, 09:52

Modified 25 октября, 10:06

Updated 25 октября, 10:06

Бюджет Башкирии сверстали с дефицитом в ₽15 млрд

Бюджет Башкирии останется «минусовым»

25 октября 2024, 09:52
Фото: 1MI

Бюджет Башкирии сверстали с дефицитом в ₽15 млрд

В 2024 году бюджет Республики Башкортостан увеличился, но всё равно останется с дефицитом, сообщает в пятницу, 25 октября, пресс-служба Госсобрания — Курултая РБ.

На недавнем заседании депутаты внесли изменения в бюджет региона, увеличив его объем на 5,5 миллиарда рублей. Однако несмотря на увеличение доходов, дефицит бюджета продолжает оставаться значительным.

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Как пояснил Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев, рост доходной части бюджета стал возможен благодаря увеличению поступлений от налога на доходы физических лиц и другим неналоговым источникам. В частности, ожидается увеличение поступлений от упрощенной системы налогообложения и государственной пошлины.

Тем не менее расходы бюджета также вырастут. Основная часть дополнительных средств будет направлена на повышение заработной платы работников бюджетной сферы и поддержку участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Также предусмотрены выплаты пособий по уходу за детьми.

Несмотря на эти усилия, общий объем бюджета Республики Башкортостан по доходам составит 304,4 миллиарда рублей при расходах в 319,8 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 15,4 миллиарда рублей. Стоит отметить также тот факт, что параметры бюджета на плановые годы 2025 и 2026 останутся без изменений.

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