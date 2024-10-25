Бюджет Башкирии останется «минусовым»

Тем не менее расходы бюджета также вырастут. Основная часть дополнительных средств будет направлена на повышение заработной платы работников бюджетной сферы и поддержку участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Также предусмотрены выплаты пособий по уходу за детьми.