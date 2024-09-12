Единое пособие на детей: как получить и какие условия

— Доход семьи: Учитывается общий средний доход всех членов семьи за 12 месяцев до подачи заявления.

— Имущество: Учитывается и имущество, которое может приносить доход, например, сдаваемая в аренду квартира, коммерческая недвижимость, транспортные средства, используемые в коммерческих целях. Если у семьи есть такое имущество, то ее доход может быть признан достаточным, даже если он ниже порогового значения для получения пособия.

— Состав семьи: Важна количество детей и их возраст, так как условия получения могут отличаться.

— Проживание: Вы должны быть гражданином России и проживать на ее территории.

— Отсутствие ограничений: Не должно быть оснований для отказа в получении пособия, таких как лишение родительских прав.