Единое пособие на детей: как получить и какие условия

Posted 12 сентября, 17:48
Published 12 сентября, 17:48
Modified 12 сентября, 17:50
Updated 12 сентября, 17:50
Единое пособие на детей — это мера социальной поддержки, предоставляемая семьям с детьми, которые испытывают финансовые трудности. Выплата осуществляется в рамках комплексной оценки доходов и имущества семьи. Это значит, что для определения размера пособия учитываются все факторы, влияющие на финансовое состояние семьи, включая доходы всех членов семьи, а также наличие имущества, которое может приносить доход.
Как работает система расчета единого пособия? Для определения размера пособия учитывается средний доход семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. Но отсчет этого периода начинается за месяц до даты подачи заявления.
Размер выплаты может быть:
— Выплата 6670 рублей (в Башкортостане) назначается семьям, у которых доход ниже 50% от прожиточного минимума на ребенка.
— Выплата 10 005 рублей назначается семьям, у которых доход ниже 75% от прожиточного минимума на ребенка.
— Выплата 13 340 рублей назначается семьям, у которых доход ниже 100% от прожиточного минимума на ребенка.
В соседней Республике Татарстан единое пособие на детей также предоставляется, но размер выплат отличается. В Татарии максимальная выплата составляет 12 741 рублей, что немного меньше, чем в Башкортостане.
Чтобы узнать, можете ли вы претендовать на единое пособие на детей, обратите внимание на следующие критерии:
— Доход семьи: Учитывается общий средний доход всех членов семьи за 12 месяцев до подачи заявления.
— Имущество: Учитывается и имущество, которое может приносить доход, например, сдаваемая в аренду квартира, коммерческая недвижимость, транспортные средства, используемые в коммерческих целях. Если у семьи есть такое имущество, то ее доход может быть признан достаточным, даже если он ниже порогового значения для получения пособия.
— Состав семьи: Важна количество детей и их возраст, так как условия получения могут отличаться.
— Проживание: Вы должны быть гражданином России и проживать на ее территории.
— Отсутствие ограничений: Не должно быть оснований для отказа в получении пособия, таких как лишение родительских прав.
Эти критерии помогут вам определить, можете ли вы получить единое пособие на детей.
Как подать заявление на единое пособие? Подать заявление можно несколькими способами:
Через портал Госуслуг: Самый удобный и быстрый способ.
— Заходим на главную страницу портала.
— В разделе «Семья» выбираем пункт «Единое пособие на детей и беременных женщин» и нажимаем на кнопку «Подать заявление».
— Проверяем свои данные, которые будут заполнены автоматически.
— Выбираем вид пособия: для детей или беременных женщин.
Также, заявление можно подать в клиентской службе Отделения СФР по Башкирии или в офисе МФЦ.
Для получения пособия необходимо собрать пакет документов для всех членов семьи:
— Паспорта взрослых
— Свидетельство о браке или его расторжении
— Свидетельство о рождении детей
— СНИЛС всех членов семьи
— Реквизиты банковского счета
Более подробную информацию об условиях назначения единого пособия, а также о необходимых документах и сроках рассмотрения заявлений, вы можете найти на сайте СФР.