Школьники перестали платить за проезд в Башкирии

Важной частью этой инициативы является внимание к многодетным семьям, которых в Башкортостане насчитывается почти 60 тысяч. Кроме того, в Республике предоставляется около 20 видов пособий и других мер социальной поддержки для малоимущих семей с детьми. Президент России также подписал указ о дополнительных мерах поддержки многодетных семей, включая бесплатный вход в музеи и выставки, а также право на поддержку даже после достижения детьми 18 лет при условии, что они продолжают обучение.