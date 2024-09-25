Школьники перестали платить за проезд в Башкирии

Posted 25 сентября, 07:37
Published 25 сентября, 07:37
Modified 25 сентября, 07:52
Updated 25 сентября, 07:52
В рамках новой инициативы, запущенной Правительством Республики Башкортостан, школьники смогут передвигаться на городском общественном транспорте без оплаты. Это решение направлено на поддержку тех, кто воспитывает троих и более детей, и призвано значительно облегчить финансовую нагрузку на такие семьи.
По словам Назарова, механизм получения права на бесплатный проезд будет максимально упрощен. Родителям не придется собирать множество справок — достаточно подать заявление одним из трех доступных способов: через МФЦ, портал Госуслуги или местные отделения соцзащиты. Для получения льготы детям потребуется специальная транспортная карта.
— Уже на сегодняшний день к системе подключено более 8 тысяч школьников, и этот показатель продолжает расти, — комментирует Андрей Назаров.
По предварительным расчетам, семьи смогут сэкономить в среднем на 44 поездках в месяц за одного учащегося. Если учесть стоимость одной поездки в 41 рубль, то общая экономия составит 1804 рубля.
Важной частью этой инициативы является внимание к многодетным семьям, которых в Башкортостане насчитывается почти 60 тысяч. Кроме того, в Республике предоставляется около 20 видов пособий и других мер социальной поддержки для малоимущих семей с детьми. Президент России также подписал указ о дополнительных мерах поддержки многодетных семей, включая бесплатный вход в музеи и выставки, а также право на поддержку даже после достижения детьми 18 лет при условии, что они продолжают обучение.