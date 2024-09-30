Маткапитал увеличивают до ₽854000

Posted 30 сентября, 10:29
Published 30 сентября, 10:29
Modified 30 сентября, 10:37
Updated 30 сентября, 10:37
В 2025 году семьи с детьми могут рассчитывать на значительное увеличение материнского капитала. По словам депутата Госдумы Екатерины Стенякиной, сумма для первого ребенка может достигнуть 646 тыс. рублей, а для второго — 854 тыс. рублей. Это нововведение станет частью более широкого пакета мер по поддержке семейного бюджета, который уже включает материнский капитал в 2024 году, где сумма для первенца составляет 631 тыс. рублей, а для второго — 834 тыс. рублей.
С момента введения программы маткапитала в 2007 году, она претерпела множество изменений. Изначально выплаты предназначались только на второго ребенка, но с 2020 года они распространились и на первенцев. Теперь маткапитал на детей стал инструментом для поддержки семей, позволяя использовать средства на уплату первоначального взноса по ипотеке, погашение долгов, улучшение жилищных условий и образование детей. Согласно последним данным, в 2025 году на материнский капитал выделено 694,2 млрд рублей.
Социальный фонд России сообщает, что в Республике Башкортостан более 3,5 тысяч семей ежемесячно получают выплаты из средств материнского капитала. В 2024 году Отделение СФР по Республике направило на эти цели 465 миллионов рублей.
— Оформить данную меру поддержки могут граждане России, имеющие родных или усыновленных детей в возрасте до трех лет, в дополнение к единому пособию, — добавляют в пресс-службе СФР по Башкирии.
Для сравнения, в Татарстане ежемесячные выплаты из материнского капитала получают 7 858 родителей детей до трех лет. С начала 2024 года Отделение СФР по Татарстану перечислило семьям более 407,4 миллиона рублей.
Стоит отметить, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, позволяющий обналичить часть материнского капитала в 2024–2025 годах. Это новшество дает возможность родителям получить единоразовую выплату до 10 тыс. рублей.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected]