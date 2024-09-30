Маткапитал увеличивают до ₽854000

С момента введения программы маткапитала в 2007 году, она претерпела множество изменений. Изначально выплаты предназначались только на второго ребенка, но с 2020 года они распространились и на первенцев. Теперь маткапитал на детей стал инструментом для поддержки семей, позволяя использовать средства на уплату первоначального взноса по ипотеке, погашение долгов, улучшение жилищных условий и образование детей. Согласно последним данным, в 2025 году на материнский капитал выделено 694,2 млрд рублей.