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Published Сегодня, 13:55

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Updated Сегодня, 13:57

По ₽150 000 раздают детям в Башкирии

По ₽150 000 раздают детям в Башкирии

19 июля 2024, 13:55
Щедрые выплаты предусмотрели для школьников, сообщили в администрации главы региона.

Выпускники школ Башкирии, набравшие максимальный балл по итогам ЕГЭ, смогут получить премию в ₽150 тысяч, если останутся в регионе и поступят в местный вуз — участник Евразийского НОЦ (БГАУ, БГМУ, БГПУ им. Акмуллы, УУНиТ и УГНТУ).

Рассчитывать на выплату могут те, кто после приказа о зачислении подаст документ в Минобрнауки. Подробнее о порядке предоставления нужных сведений рассказывается на ресурсах Администрации главы Башкирии.

Выплаты предусмотрены и для школьных учителей, подготовивших учеников. Им полагается по ₽50 тысяч за каждого стобалльника. Отметим, что в этом году в республике выпустились 115 школьников, получивших максимальный результат на ЕГЭ.

Ранее Mkset выпускал обзор вузов республики, а также рассказывал об особенностях и условиях поступления в региональные университеты.

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