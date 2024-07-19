По ₽150 000 раздают детям в Башкирии

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Выпускники школ Башкирии, набравшие максимальный балл по итогам ЕГЭ, смогут получить премию в ₽150 тысяч, если останутся в регионе и поступят в местный вуз — участник Евразийского НОЦ (БГАУ, БГМУ, БГПУ им. Акмуллы, УУНиТ и УГНТУ).
Рассчитывать на выплату могут те, кто после приказа о зачислении подаст документ в Минобрнауки. Подробнее о порядке предоставления нужных сведений рассказывается на ресурсах Администрации главы Башкирии.
Выплаты предусмотрены и для школьных учителей, подготовивших учеников. Им полагается по ₽50 тысяч за каждого стобалльника. Отметим, что в этом году в республике выпустились 115 школьников, получивших максимальный результат на ЕГЭ.
Ранее Mkset выпускал обзор вузов республики, а также рассказывал об особенностях и условиях поступления в региональные университеты.